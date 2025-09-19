Pullaro, Scaglia y Enrico anuncian obras y soluciones hídricas para General López

El gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico y la senadora Leticia Di Gregorio recorren esta tarde localidades del departamento General López para anunciar obras y medidas orientadas a dar respuestas a las problemáticas hídricas y al acompañamiento social de las familias afectadas por el último temporal.

La comitiva oficial inicia las actividades pasadas las 14.30 visitando María Teresa y La Chispa, donde los funcionarios se abocaran a evaluar las consecuencias del desborde y los daños estructurales en canales y caminos rurales, y a proyectar soluciones hidráulicas y obras que mitiguen futuros episodios. En esos encuentros se anunciará además el acompañamiento social para las familias perjudicadas.

A las 16.00, la delegación se traslada a Murphy, localidad en la que se realizaran entregas: siete viviendas y la firma de siete escrituras destinadas a familias locales, un gesto que las autoridades destacaron como parte del compromiso de gestión con la recuperación y la regularización dominial.

Por la tarde se concreta además un hecho de relevancia para Chapuy: a las 18.30 se procederá a la apertura de la licitación de una obra que permitirá la llegada del gas natural a la localidad. La etapa inicial contempla la ejecución de un ramal de alta presión que conectará con el gasoducto regional sur y la construcción de una estación reguladora, pasos fundamentales para habilitar en el futuro la distribución domiciliaria y hacia industrias locales.

Desde el gobierno provincial se explicó que estas intervenciones forman parte de un plan de obras y asistencias orientadas tanto a mitigar los efectos de eventos climáticos extremos como a impulsar infraestructura básica (vivienda, servicios y redes energéticas) que promueva la reactivación y seguridad de las comunidades del departamento.