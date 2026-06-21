Casilda: La provincia reactivó 52 viviendas abandonadas por Nación

El Gobierno de Santa Fe retomó los trabajos en tres sectores de la ciudad, con una inversión provincial superior a los 2.600 millones de pesos. Las unidades presentan un 30% de avance y se prevé que, cuando la obra alcance el 80%, se abra la convocatoria a familias interesadas a través del Registro Digital.

El Gobierno de Santa Fe reactivó en Casilda una obra habitacional de 52 viviendas que había quedado paralizada desde 2023, en el marco de programas federales que no tuvieron continuidad por parte de Nación. La intervención fue formalizada a través de firmas institucionales entre el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el intendente Guillermo Franchella, con el objetivo de retomar los trabajos, finalizar las unidades y avanzar hacia su posterior entrega a familias de la ciudad.

Según informó la Provincia, el proyecto forma parte de un conjunto de más de 400 soluciones habitacionales que la gestión santafesina decidió recuperar en distintos puntos del territorio provincial, luego de la paralización de obras nacionales. En Casilda, las viviendas presentan actualmente un 30% de avance y demandarán una inversión provincial superior a los 2.600 millones de pesos.

“De a poco estamos reactivando las viviendas que la Nación abandonó en Santa Fe. En estas semanas pudimos hacer entrega de 10 viviendas en Vera y 55 en Firmat que también fueron dejadas de lado por la gestión nacional. Tenemos el compromiso de finalizarlas dentro de un año y entregarlas a las familias. Quiero agradecer a la empresa, porque el riesgo empresarial fue importante al custodiar la obra todo este tiempo que estuvo paralizada. Saben que el gobierno de Maximiliano Pullaro cumple con los contratos y agradecemos la confianza”, afirmó Enrico.

El ministro sostuvo que la decisión provincial busca dar continuidad a obras que habían quedado sin financiamiento y que representan una respuesta concreta para familias que esperan acceder a una vivienda propia.

“Garantizar el flujo de fondos y dar certezas a las empresas constructoras nos permite reactivar proyectos que parecían perdidos. No se trata solo de levantar paredes, sino de cumplir con la palabra empeñada ante los santafesinos. Con cuentas claras y reduciendo los gastos improductivos, demostramos que en Santa Fe la obra que se inicia se termina, transformando un monumento al abandono nacional en un techo seguro para las familias de Casilda”, agregó.

Tres sectores de la ciudad

El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, brindó detalles técnicos sobre el alcance de la intervención. Las 52 viviendas están distribuidas en tres localizaciones de Casilda: 36 unidades en la manzana Nº 55, comprendida entre las calles San Luis, Sargento Cabral, La Rioja y Chile; 11 viviendas en la manzana N.º 18, sobre calle Dante Alighieri, entre Alvear y Bv. Argentino; y 5 viviendas en la manzana N.º 71, sobre calle Alvear y Bv. Villada.

Dentro de ese último grupo, dos unidades serán viviendas adaptadas. Todas corresponden al prototipo compacto de dos dormitorios, con una superficie de 63,97 metros cuadrados, cocina-comedor integrada, baño, lavadero exterior y patio.

El proyecto incluye además obras complementarias de infraestructura urbana, como cordón cuneta, alumbrado público, energía eléctrica, agua potable, cloacas y gas envasado.

“Esto llevó mucho esfuerzo por parte de la provincia, de la municipalidad y de la empresa: no es una obra cualquiera, son 52 viviendas ubicadas en tres localizaciones”, señaló Crivelli.

El funcionario explicó que la obra se encuentra en una etapa inicial de recuperación y que la inscripción de familias se habilitará más adelante, cuando los trabajos tengan un grado mayor de avance.

“Estamos retomando una obra que está en un 30% de avance, con una inversión provincial de más de 2.600 millones de pesos. Además, la municipalidad nos va a ayudar con la infraestructura. Seguramente, cuando la obra esté avanzada en un 80% de ejecución, vamos a empezar a convocar a las familias interesadas para que se anoten al sorteo a través del Registro Digital”, precisó.

El Municipio acompañará con obras complementarias

El intendente Guillermo Franchella destacó la decisión del Gobierno provincial de asumir la continuidad del proyecto y remarcó el impacto que tendrá para las familias adjudicatarias una vez finalizadas las viviendas.

“Estas casas, abandonadas por la Nación, que por decisión del gobernador Pullaro y el ministro Enrico, decidieron llevar adelante para terminarlas. Queremos que se conviertan en hogares para 52 familias y que, en este contexto tan difícil, tengan la posibilidad de acceder a una vivienda propia”, expresó.

Franchella también señaló que el Municipio tendrá participación activa en las tareas complementarias necesarias para consolidar el barrio y garantizar servicios básicos.

“Asumiremos un rol activo ejecutando los cercos perimetrales, nexos de agua y cloacas donde haya factibilidad técnica, y pusimos a disposición de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) recursos y mano de obra local para colaborar en el tendido eléctrico que demande el barrio, demostrando que trabajando juntos multiplicamos los resultados”, indicó.

Viviendas paralizadas que vuelven a ponerse en marcha

La reactivación de las 52 viviendas en Casilda se inscribe en la estrategia provincial de recuperar obras habitacionales que habían quedado inconclusas tras la interrupción de programas federales. En ese marco, la Provincia ya informó entregas recientes en Vera y Firmat, y ahora avanza con nuevos frentes de trabajo para completar unidades pendientes en distintas localidades santafesinas.

En el caso de Casilda, la continuidad del proyecto permitirá transformar una obra paralizada desde 2023 en una solución habitacional concreta para 52 familias. Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo es finalizar las viviendas dentro del plazo previsto y, una vez alcanzado el avance necesario, abrir la convocatoria correspondiente a través del Registro Digital.