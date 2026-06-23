Sur provincial: Iniciaron la limpieza de 14 canales troncales para reducir el riesgo de inundaciones

La primera etapa comenzó en el arroyo Ludueña, en el norte de Rosario. El plan contempla intervenciones sobre 322 kilómetros de canales en 48 distritos de los departamentos Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo, con una inversión oficial superior a los $ 9.600 millones.

El Gobierno de Santa Fe puso en marcha los trabajos de limpieza y mantenimiento de canales troncales en el sur provincial, una intervención hídrica de gran escala que busca mejorar el escurrimiento del agua, reducir el riesgo de anegamientos e inundaciones y proteger infraestructura urbana, rural y productiva en una amplia zona del territorio santafesino.

Las tareas comenzaron este lunes 22 de junio en el arroyo Ludueña, en el extremo norte de Rosario, donde se firmó el acta de inicio de la primera etapa de los trabajos. La intervención forma parte de un plan provincial más amplio que fue organizado por macro regiones y que, en el caso del sur santafesino, alcanzará a 14 canales troncales, 322 kilómetros de extensión y más de 660.000 hectáreas saneadas.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $ 9.653.188.255,70 y beneficiará a 48 distritos de los departamentos Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo. Según la Provincia, el objetivo central es recuperar la capacidad operativa de los canales a cielo abierto, mejorar la eficiencia del sistema de drenaje y avanzar en un mantenimiento preventivo que permita disminuir daños sobre caminos, banquinas, campos, viviendas e infraestructura cercana.

Una obra clave para zonas urbanas, rurales y productivas

El plan de limpieza de canales apunta a intervenir sobre una de las infraestructuras hídricas más sensibles del sur provincial. En períodos de lluvias intensas, el estado de los canales troncales resulta determinante para evacuar excedentes hídricos, evitar anegamientos prolongados y reducir el impacto sobre áreas urbanizadas, caminos rurales y zonas de producción agropecuaria.

Además de las tareas de limpieza y saneamiento, los trabajos permitirán relevar información precisa y actualizada sobre la topografía de los canales. Ese dato será clave para ordenar futuros mantenimientos, planificar intervenciones correctivas y establecer criterios de conservación más regulares sobre el sistema hídrico provincial.

La primera intervención se desarrolla sobre el arroyo Ludueña, con una extensión de 3,5 kilómetros. Se trata de un sector estratégico por su incidencia en el norte de Rosario y por su conexión con localidades del área metropolitana. Según lo informado oficialmente, esta etapa también beneficiará a Ricardone, Ibarlucea, Funes y Roldán.

Más de 300 kilómetros de canales en el sur santafesino

Luego de la intervención inicial en el arroyo Ludueña, el plan contempla avanzar sobre otros canales y cursos de agua distribuidos en distintos puntos del sur provincial. Entre ellos se encuentran el Canal Conexión al Canal San Urbano, con 16 kilómetros de extensión y beneficios para Venado Tuerto, Carmen, Chapuy y Santa Isabel; el Canal Ibarlucea, de 17 kilómetros, que alcanza a Ibarlucea, Ricardone y Roldán; y el Canal Salvat, de 13 kilómetros, vinculado a Ibarlucea, Funes y Roldán.

También está prevista la limpieza del arroyo San Lorenzo, con 19 kilómetros de intervención y alcance sobre San Jerónimo Sur, Luis Palacios, Aldao, San Lorenzo y Puerto General San Martín; el arroyo Cañada de Gómez, de 31 kilómetros, con impacto en Cañada de Gómez, Correa y Carcarañá; y el Canal San Urbano, una de las trazas más extensas del programa, con 57 kilómetros y beneficios para Chovet, Melincué, Carreras, Miguel Torres, Alcorta, Bombal, Firmat y Bigand.

En el departamento General López y zonas próximas también se incluyen el Canal del Medio, de 19 kilómetros, y el Canal Juncal, de 18 kilómetros, ambos con incidencia sobre Labordeboy, Wheelwright, Juncal y Hughes. A ellos se suma el Canal Alternativa Norte, de 66 kilómetros, que beneficiará a María Teresa, Christophersen, San Gregorio y Diego de Alvear.

El esquema se completa con el Canal Perimetral Sanford, de 2 kilómetros; el arroyo Las Estacas, de 20 kilómetros, con impacto en Montes de Oca y Las Parejas; el Canal Los Troncos, de 14 kilómetros, que beneficiará a Montes de Oca y Las Rosas; y el Canal Tres Lagunas, de 26,5 kilómetros, vinculado a Las Rosas, Montes de Oca y Bouquet.

Un plan provincial dividido en tres regiones

La intervención en el sur santafesino forma parte de un programa más amplio de saneamiento de canales que la Provincia diseñó durante 2025, a partir de distintos encuentros técnicos y territoriales. Ese trabajo derivó en un proyecto dividido en tres macro regiones: sur, centro y norte.

En total, el plan provincial supera los 900 kilómetros de canales en todo el territorio santafesino. Mientras se adjudican las obras correspondientes a las zonas norte y centro, los trabajos comenzaron por la región sur, donde la infraestructura hídrica cumple un rol central tanto para la prevención de inundaciones como para la protección de áreas productivas.

El acto de inicio de obra contó con la participación del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich; el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale; y el subsecretario de Mantenimiento Urbano municipal, Jonatan Pérez. También estuvieron presentes el subsecretario de Obra y Gestión Territorial de la Provincia, Federico Sieber; la directora provincial de Obras Hídricas, Marcela Reynares; y el presidente comunal de Ibarlucea, Jorge Massón, entre otras autoridades.

Con esta primera etapa, la Provincia busca avanzar en una obra de mantenimiento estructural sobre el sistema de drenaje del sur santafesino, con impacto directo en localidades urbanas, comunas rurales, caminos, banquinas y zonas productivas que dependen del correcto funcionamiento de los canales para reducir los efectos de los excedentes hídricos.