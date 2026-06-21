Con becas de hasta $500.000, Santa Fe busca sumar 1.400 policías

La convocatoria es para cursar la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, que habilita el ingreso a la Policía provincial. La inscripción estará abierta del 22 de junio al 15 de agosto y la formación comenzará en marzo de 2027.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, a través del Instituto de Seguridad Pública, lanzó una nueva convocatoria para incorporar 1.400 cadetes a la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, el trayecto formativo que permite ingresar a la Policía de la Provincia.

La inscripción se realizará de manera online entre el 22 de junio y el 15 de agosto, a través del sitio oficial del Instituto de Seguridad Pública: www.isepsantafe.edu.ar. La propuesta está dirigida a jóvenes de toda la provincia, sin distinción de género, y contempla un nuevo sistema de becas que puede alcanzar los 500.000 pesos mensuales para postulantes de departamentos considerados prioritarios.

La formación comenzará en marzo de 2027 y finalizará en diciembre de 2028. Durante esos dos años, los estudiantes cursarán bajo régimen de internado, con salidas los fines de semana, en las sedes del ISEP ubicadas en Rosario y Recreo. Al completar el segundo año, los cadetes obtendrán además el título intermedio de Auxiliar en Seguridad.

Becas diferenciadas y formación con alojamiento incluido

Desde la Provincia señalaron que el esquema de becas fue reformulado con el objetivo de fortalecer el proceso de incorporación de nuevos efectivos policiales. La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, destacó que la medida busca ampliar la participación de jóvenes santafesinos en la carrera policial.

“Rediseñamos el plan de becas para que más jóvenes se sumen a formar parte de la Policía de la invencible provincia de Santa Fe. Una fuerza que, como sostiene el gobernador Maximiliano Pullaro, logró reducir los índices de violencia en tiempo récord y convertir a Rosario y a la provincia en una referencia nacional en materia de seguridad”, afirmó la funcionaria.

El nuevo esquema contempla una asignación mensual de 500.000 pesos para los aspirantes radicados en departamentos priorizados de la zona sur y de otras regiones de la provincia, mientras que quienes provengan del resto del territorio santafesino accederán a una beca de 250.000 pesos mensuales.

En ambos casos, los cadetes seleccionados tendrán alojamiento y alimentación durante toda la formación. Además, accederán al Boleto Educativo Gratuito, cobertura médica a través de Iapos, atención médica y psicológica, y transporte gratuito programado para los trayectos entre Rosario, Santa Fe y otros puntos estratégicos.

Según la información oficial, la actualización de las becas representa una mejora significativa respecto del esquema vigente. La asignación de 500.000 pesos implica un incremento del 354,5% en relación con la beca actual de 110.000 pesos, mientras que la de 250.000 pesos supone una suba del 127,3%.

Requisitos para postularse

Los postulantes deberán ser argentinos y tener entre 18 y 30 años al momento de iniciar el curso propedéutico, previsto para febrero de 2027. También deberán contar con título secundario o polimodal completo, o bien presentar una constancia de finalización de estudios.

Además, tendrán que acreditar aptitudes psicofísicas compatibles con la función policial y aprobar los exámenes médicos y psicológicos establecidos para el ingreso. La convocatoria exige no haber sido condenado por delitos o contravenciones en la justicia nacional o provincial, ni encontrarse procesado judicialmente, salvo que exista sobreseimiento definitivo o absolución en los términos previstos por la ley.

Entre las condiciones también figura no desempeñarse como empleado de la administración pública nacional, provincial, municipal o comunal; no haber sido destituido, cesanteado o exonerado de organismos públicos; y presentar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos.

Departamentos priorizados

Para esta convocatoria, los departamentos considerados prioritarios son Belgrano, Caseros, Castellanos, Constitución, General López, Iriondo, Las Colonias, Rosario, San Cristóbal, San Lorenzo y San Martín.

Los aspirantes radicados en esos departamentos podrán acceder a la beca mensual de 500.000 pesos, siempre que cumplan con los requisitos y superen las distintas etapas del proceso de selección.

Cómo será la selección

El proceso de evaluación estará compuesto por cuatro etapas. En primer lugar, los postulantes deberán realizar un examen psicológico y premédico. Luego deberán superar una instancia que incluirá examen médico, evaluación física y examen intelectual.

Posteriormente se llevará adelante una evaluación socioambiental y, finalmente, quienes avancen en el proceso deberán completar el curso propedéutico. Esa instancia está prevista para febrero de 2027, antes del inicio formal de la carrera.

Salarios al egresar

Una vez incorporados a la fuerza, los nuevos suboficiales percibirán una remuneración inicial aproximada de 2.093.743 pesos, compuesta por sueldo básico, función operativa y adicionales específicos. A ese monto podrán sumarse otros suplementos, de acuerdo con el destino asignado.

Además, accederán a la Tarjeta Alimentaria Policial, actualmente fijada en 200.676 pesos mensuales con actualización automática, y recibirán uniforme completo, chaleco balístico y arma reglamentaria sin costo. También se contempla la posibilidad de alojamiento en Rosario cuando las necesidades del servicio lo requieran.

Con esta convocatoria, el Gobierno provincial busca ampliar la cantidad de efectivos disponibles y reforzar el esquema de formación policial, en un contexto en el que la seguridad continúa siendo uno de los ejes centrales de la agenda pública santafesina.