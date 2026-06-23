Santa Isabel: Tareas comunitarias para un vecino que prendió fuego el basural

Un vecino de Santa Isabel comenzó a realizar tareas comunitarias luego de haber sido identificado como responsable de prender fuego el basural de la localidad, en un episodio ocurrido semanas atrás que generó una situación de riesgo y obligó a movilizar a Bomberos Voluntarios y personal comunal.

El hecho fue informado por el intendente Pablo Giorgis a través de un video publicado en sus redes sociales, donde recordó que el municipio venía trabajando en el ordenamiento del predio. En ese marco, se habían incorporado una garita de control, energía eléctrica y cámaras de vigilancia, medidas que permitieron identificar a la persona involucrada.

“Hace tiempo atrás te comentamos que íbamos a ordenar aún más nuestro basurero. Así fue: llevamos garita de control, llevamos electricidad, también llevamos cámaras y tuvimos resultados”, señaló Giorgis.

Según relató el jefe municipal, el incendio ocurrió un domingo, cuando un vecino decidió prender fuego en el predio y terminó generando complicaciones para los equipos de emergencia y para distintos sectores de la comunidad. Las llamas demandaron varias horas de trabajo de Bomberos Voluntarios y del plantel comunal, además de provocar una importante presencia de humo que llegó al pueblo.

“Complicó la vida a un montón de bomberos, a un montón de integrantes del plantel comunal que por horas estuvieron apagando ese incendio”, expresó el intendente, quien también hizo referencia a las molestias ocasionadas por el humo entre los vecinos isabelenses.

A partir de las actuaciones correspondientes, la persona involucrada comenzó a realizar tareas comunitarias. Desde la comuna remarcaron que la medida apunta a que el responsable repare, al menos en parte, el daño ocasionado a la comunidad.

“Ese vecino hoy empieza a realizar tareas comunitarias, devolviéndole a la comunidad el daño ocasionado aquel día”, sostuvo Giorgis.

El caso vuelve a poner en agenda la importancia del control en espacios sensibles como los basurales, donde una acción irresponsable puede derivar en riesgos ambientales, afectar la salud de la población y obligar a utilizar recursos públicos y de emergencia en situaciones evitables.

Desde el gobierno local insistieron en la necesidad de sostener las tareas de ordenamiento, prevención y monitoreo del predio, y pidieron la colaboración de los vecinos para cuidar los espacios comunes.

“Es necesario que sigamos cumpliendo, trabajando, ordenando, para que entre todos tengamos un Santa Isabel cada vez más seguro, limpio y en paz”, concluyó el intendente.