Venado Tuerto: Condenaron a 17 años y seis meses a uno de los coautores del homicidio de Adriana Villa

Un hombre de 25 años fue sentenciado como coautor del crimen cometido en junio de 2024 en barrio Tiro Federal. El otro involucrado ya había recibido una pena de 19 años de prisión.

Juan Pablo Espíndola, de 25 años, fue condenado a 17 años y seis meses de prisión como coautor del homicidio de Adriana Estela Villa, ocurrido el 1 de junio de 2024 en la ciudad de Venado Tuerto. La sentencia fue dictada por el juez Leandro Martín, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollado en los tribunales venadenses.

La investigación penal estuvo a cargo del fiscal Damián Casullo, del Ministerio Público de la Acusación, quien informó que la pena impuesta surgió de la unificación de 15 años de prisión por el homicidio y un antecedente de ejecución condicional que Espíndola aún no había terminado de cumplir.

El caso tuvo otro condenado: Kevin Fabián Aranda, señalado como el hombre que efectuó el disparo que provocó la muerte de Villa. Según precisó Casullo, Aranda ya había sido condenado en otro juicio abreviado a 19 años de prisión por el homicidio de la mujer y por haber intentado matar también a otra persona.

El ataque en barrio Tiro Federal

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el sábado 1 de junio de 2024, alrededor de las 20:00, cuando Espíndola y Aranda llegaron hasta una vivienda ubicada en barrio Tiro Federal. Allí mantuvieron una discusión con el hijo de la víctima, a quien el día anterior le habían vendido una campera.

Según reconstruyó la Fiscalía, ambos habían ido al lugar para hacerle un reclamo por el precio de esa prenda. En ese contexto, “de forma coordinada”, amedrentaron al comprador y a integrantes de su familia.

Casullo detalló que Aranda golpeó con un revólver al hombre con el que habían realizado la transacción y también apuntó el arma hacia el abdomen de una mujer que se encontraba en la vivienda. Luego, los dos condenados se apropiaron de la campera y se retiraron del lugar en bicicletas.

Mientras se alejaban, varias personas que estaban en el inmueble salieron a la vereda, entre ellas Adriana Estela Villa. En ese momento, según la acusación, Aranda disparó con el revólver hacia la mujer con intención de matarla. La víctima recibió el impacto de un proyectil en la cabeza y murió como consecuencia de la agresión.

La investigación y las detenciones

Tras el ataque, Espíndola y Aranda fueron individualizados a partir de declaraciones de testigos y registros de cámaras de seguridad. El fiscal señaló que, aunque intentaron procurar su impunidad, fueron detenidos horas después durante allanamientos realizados en distintos puntos de Venado Tuerto.

Esa misma semana, ambos fueron imputados y quedaron en prisión preventiva mientras avanzaba la investigación penal.

Reconocimiento de responsabilidad

En el juicio abreviado, Espíndola reconoció su responsabilidad penal como coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Además, junto con su abogada defensora, aceptó la pena única de 17 años y seis meses de prisión y la modalidad del procedimiento abreviado.

Familiares de Adriana Estela Villa participaron de la audiencia en la que se resolvió la condena y expresaron su conformidad con lo dispuesto por la Justicia.