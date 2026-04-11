Pérez: Más de 200 vecinos participaron del primer Aula de Autonomía para construir la Carta Orgánica

La convocatoria marcó el inicio de un proceso colectivo que busca definir las reglas de funcionamiento institucional de la ciudad, con una fuerte impronta participativa impulsada por la gestión municipal.

En el marco de la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, que habilita a las ciudades de más de 10 mil habitantes a contar con su propia Carta Orgánica, la ciudad de Pérez dio este viernes un paso significativo en ese camino con la realización del primer Aula de Autonomía.

El encuentro, desarrollado en el SUM de Balasto, reunió a más de 200 personas entre vecinos, representantes de instituciones, actores del ámbito educativo, productivo y sanitario, junto a dirigentes políticos. La amplia convocatoria se convirtió en el dato central de la jornada, al evidenciar un fuerte interés comunitario por participar en la construcción de las bases institucionales de la ciudad.

Durante la apertura, el intendente Pablo Corsalini subrayó el sentido del proceso en marcha y la necesidad de que la Carta Orgánica sea el resultado de una construcción colectiva: “Estamos acá para construir un pacto para el futuro, nuestro propio pacto para vivir. La Carta Orgánica no puede ser una discusión de los políticos para los políticos, el éxito de este proceso es que será construida por la comunidad”.

En esa línea, el mandatario local puso en valor el recorrido de su gestión en materia de participación ciudadana, al señalar que en la última década se consolidó una práctica sostenida de involucramiento social: “En 10 años de gestión hemos transformado los procesos participativos en una tradición de la ciudad. Logramos que la participación deje de ser una convocatoria aislada para transformarse en una práctica constante. Hoy eso es parte de nuestra identidad como ciudad”.

La jornada también contó con la presencia de los convencionales reformadores Lionella Cattalini, Mauricio Maroevich, Juan Monteverde y Diego Giuliano, quienes acompañaron el inicio de este espacio de debate y construcción colectiva.

El Aula de Autonomía funcionó como un ámbito de intercambio de ideas, donde confluyeron distintas miradas sobre el futuro de Pérez. “Me llena de orgullo saber que cerramos una jornada con tantas miradas distintas, porque ahí radica la riqueza de este proceso”, expresó Corsalini al cierre del encuentro.

El esquema de participación continuará en los próximos meses con encuentros mensuales que abordarán ejes clave para el diseño de la Carta Orgánica. En mayo se trabajará sobre Derecho a la Ciudad, en junio sobre Gobernanza Distribuida y en julio sobre Inserción Metropolitana.

El objetivo planteado por el municipio es que, hacia el cierre del año en que Pérez celebra su 140° aniversario, la ciudad cuente con los lineamientos construidos colectivamente para su Carta Orgánica, consolidando un proceso que busca institucionalizar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

“Llegó el momento de que los municipios compartan el poder con los distintos actores de la sociedad. Este proceso es una oportunidad histórica para hacerlo y dejarlo plasmado en nuestra Carta Orgánica”, concluyó el intendente.