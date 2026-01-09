Nuevo corte programado del suministro eléctrico para este domingo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 11 de enero se realizará un nuevo corte programado del suministro eléctrico que podría afectar a Venado Tuerto y a otras localidades del sur santafesino, en el marco de los trabajos de mantenimiento que se vienen ejecutando en el sistema de alta tensión.

Según se indicó, la interrupción del servicio está prevista entre las 5 y las 9 de la mañana, y responde a tareas de mantenimiento correctivo y preventivo en la Estación Transformadora de 132 kV de Firmat, una infraestructura clave para el abastecimiento eléctrico de la región.

Estas acciones forman parte del plan de intervención que la EPE puso en marcha tras el colapso registrado el pasado 29 de diciembre, cuando una falla en el sistema de alta tensión derivó en la explosión e incendio de un transformador en la estación transformadora ubicada sobre la Ruta Nacional 33, dejando fuera de servicio a toda la subestación y provocando un apagón que afectó a localidades comprendidas entre Casilda y Rufino.

Desde la empresa aclararon que los trabajos están sujetos a las condiciones operativas, por lo que el servicio podría restablecerse antes del horario previsto en caso de que las tareas finalicen con antelación.

Ante esta situación, la EPE recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias, desconectar equipos sensibles y prever alternativas ante la interrupción temporaria del servicio durante el horario informado.