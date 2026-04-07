Murphy en lo más alto: La diputada Galnares promovió el reconocimiento a la atleta Guille Cossio

Es por el récord argentino indoor de 200 metros logrado por la velocista. La legisladora visitó la localidad y ratificó su compromiso con el deporte.

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe declaró de interés el récord argentino indoor de 200 metros alcanzado por la atleta Guillermina Cossio, oriunda de Murphy, tras una iniciativa presentada por la diputada provincial Sofía Galnares.

La marca fue conseguida el 15 de febrero en el Campeonato de Cataluña, España, disputado en Sabadell, donde la velocista de General López registró un tiempo de 24.27, quedando en el segundo lugar del podio y superando el récord nacional vigente desde 2020.

En ese marco, Galnares visitó la localidad de Murphy junto al presidente comunal Ezequiel Rodríguez, donde mantuvo un encuentro con la atleta, y la coordinadora de Igualdad y Desarrollo Humano, Mónica Nieto. Durante la visita, la diputada destacó el recorrido deportivo de Cossio y su proyección internacional.

La legisladora señaló que “es importante reconocer a Guillermina Cossio como una representante del deporte santafesino, que con esfuerzo y dedicación logra posicionarse a nivel internacional y llevar el nombre de su localidad y de la provincia a lo más alto”.

El proyecto aprobado también resalta la trayectoria de Cossio, quien lleva tres temporadas compitiendo en Europa y consolidándose en el alto rendimiento, con participación en competencias de primer nivel y representando al país en el circuito internacional.

“Desde Murphy al alto rendimiento europeo, su historia es un ejemplo que puede inspirar a muchos jóvenes y una muestra de que con trabajo sostenido y disciplina se puede llegar lejos. Por eso para nosotros es una prioridad que el talento santafesino tenga acompañamiento concreto, porque cada logro como el de Guille también representa a toda la provincia y habla del camino que queremos seguir fortaleciendo”, cerró la diputada provincial Sofía Galnares.