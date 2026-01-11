Muere un operario de la EPE tras recibir una descarga eléctrica en rutas 33 y 93

Un trágico siniestro laboral se registró en las últimas horas en el cruce de las rutas nacionales 33 y provincial 93, jurisdicción de Firmat, donde un operario perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas vinculadas al recambio de columnas de energía.

Según información oficial, personal de la Comisaría Cuarta de Firmat tomó intervención luego de que se alertara sobre la presencia de un trabajador tendido en la zona de obras. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un camión de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se encontraba con su pluma en contacto con cables de alta tensión, lo que mantenía el área completamente electrificada.

La víctima fue identificada como Sebastián de Pascua, de 28 años, quien se encontraba tendido a un costado del rodado. Personal del servicio de emergencias médicas acudió de inmediato, pero no pudo brindar asistencia durante aproximadamente quince minutos, debido al riesgo eléctrico presente en la escena. Recién luego de que cuadrillas especializadas de la EPE garantizaron la seguridad del sector, se pudo avanzar con las tareas de rigor y constatar el fallecimiento del trabajador.

De acuerdo con las primeras declaraciones recabadas entre los operarios que integraban la cuadrilla, el grupo se encontraba realizando el recambio de columnas bajo la premisa de que la línea no contaba con corriente eléctrica al momento del inicio de las tareas.

Por disposición de la fiscal interviniente, la doctora Stampella, se iniciaron las actuaciones judiciales bajo la carátula de “muerte dudosa” y se ordenó la realización de una autopsia para establecer con precisión las causas del deceso.

El hecho generó una profunda conmoción entre los trabajadores del sector y reaviva el debate sobre los protocolos de seguridad en tareas que implican la manipulación de líneas de alta tensión.