Melincué: La diputada Rosana Bellatti sufrió un accidente de tránsito en Ruta 90

“El jueves pasado a la noche, volviendo de Santa Fe luego de participar de la sesión especial en homenaje a Miguel Lifschitz en la Cámara de Diputadas y Diputados, sufrimos un accidente de tránsito sobre ruta 90, cerca de Melincué”, relató la legisladora en sus redes sociales.

Detallando a continuación: “A las 21.30 aproximadamente, un camión con acoplado invadió nuestro carril cuando salíamos de una curva. Vivimos una situación muy angustiante: Primero por el susto del impacto, que de no ser por la reacción que tuvimos, hubiera tenido consecuencias quizás mucho más graves. Luego por la huida del conductor del camión, quien tras aminorar su marcha, optó por seguir su camino, sin importarle la integridad de quienes estábamos en aquel auto golpeado a la vera de la ruta”.

“Afortunadamente fueron solo pérdidas materiales. El auto respondió como debía, llevábamos puesto el cinturón de seguridad y los airbags amortizaron los golpes. Quedan momentos reflexivos, de lo que podría haber sucedido. Tomemos conciencia: usar siempre el cinturón, respetar los límites de velocidad, ser prudentes para cuidarnos a nosotros mismos y a los demás que circulan por nuestra traza”.

“Un GRACIAS enorme al presidente comunal de Melincué, Silvio Garbolino, que respondió a mi llamado inmediatamente y nos envió a personal policial para asistirnos. También a la médica del Samco por la revisión y atención”.

“Tal vez por la conmoción y el susto, no prestamos demasiada atención a los detalles al camión. No tenemos muy claro el color, marca ni modelo. Sólo sabemos que el impacto que recibimos fue con las ruedas del acoplado, del lado del conductor. Si por esas casualidades alguien ve o sabe algo, les pido por favor que me contacten. Muchas Gracias”, finalizó Rosana Bellatti.