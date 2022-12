Maxi Pullaro: "La Autopista 33 es otra mentira más del kirchnerismo"

🔊 LEER NOTA



Pullaro y Enrico levantaron sus voces ante la noticia de la caída del contrato de construcción de la autopista 33, en el tramo Rufino y San Eduardo. “Una vez más los vecinos han sido engañados y desde la provincia no se escucha ni una voz”, señalaron.

Hace poco más de un mes se realizó una reunión en Venado Tuerto en la que participaron Intendentes, intendentas, legisladores nacionales y provinciales de todos los colores políticos. La iniciativa fue del senador Lisandro Enrico y buscaba aglutinar a todas las voluntades en pos del objetivo principal. La concreción de la Autopista Nacional 33. Cuarenta y cinco días mas tarde se supo que Vialidad Nacional rescindió el contrato de la construcción de la Autopista de Ruta Nacional N° 33 entre Rufino y el acceso a San Eduardo, por incumplimientos del cronograma de obras de las empresas contratistas.

“La Autopista 33 por la que tanto reclamamos y de la que nos decían que era una obra prevista, es otra mentira más del kirchnerismo. Finalmente se transformó en otra promesa incumplida del gobierno de Alberto y Cristina. Ante esto el silencio del gobernador Omar Perotti es inadmisible, se supone que es quien debe defender los intereses de los santafesinos y no callar sumisamente como lo hace y lo ha hecho con un montón de situaciones”, expresó Pullaro.

Por su parte Enrico afirmó que “evidentemente hay una falta de decisión política de parte del gobierno nacional y una complicidad en la ausencia del gobierno provincial que no mira al sur. La verdad que la única autopista qué se está haciendo es la 34, la que pasa por Rafaela porque es la ciudad del gobernador Perotti. Esta obra del sur santafesino está paralizada por falta de decisión política. La obra está a punto de caerse y si fuera así la verdad es que volvemos a foja cero”.

De acuerdo a las manifestaciones del senador por el Departamento Gral. Lopez “Vialidad Nacional no dio certezas de la continuidad de la obra, el compromiso que había asumido el gobierno Nacional de volver a citar a los intendentes del sur de la provincia para informar sobre el avance de la obra no se dio. El ministro Gabriel Katopodis no fue a la primera reunión, el director de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta tampoco estuvo y la obra se está cayendo lentamente. Les solicitamos un mayor compromiso en esta obra nacional. Lamentablemente las empresas contratista de la obra están con deudas sin cobrar, están a punto de pagárseles el mes de agosto y estamos en el mes de diciembre. No hay voluntad política para reactivar este importante proyecto del sur provincial ”.

A su vez el precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro lamentó que Perotti no alce la voz para defender a la provincia “los subsidios al transporte, la obra pública, la industria del biodiesel. El kirchnerismo perjudica a Santa Fe para favorecer otras provincias y a Perotti no se lo escucha decir nada, cuando en realidad debería estar en Buenos Aires exigiendo lo que corresponde”, enfatizó.