María Teresa presentó el Polo Educativo 2026 con carreras universitarias y cursos con salida laboral

La Comuna dio a conocer la oferta educativa del año, que incluye propuestas universitarias a distancia, formación laboral presencial y cursos por convenio. El anuncio se realizó en un contexto marcado por el cierre de la Tecnicatura Superior en Enfermería en la localidad, una carrera clave para la formación de recursos humanos en salud en la región.

En los últimos días de febrero, en el Centro Integrador Comunitario (CIC), la Comuna de María Teresa presentó oficialmente el Polo Educativo 2026, una política pública orientada a ampliar el acceso a la educación superior y a la formación laboral en la localidad mediante propuestas presenciales y a distancia.

La iniciativa contempla una amplia oferta de carreras universitarias, tecnicaturas, licenciaturas y cursos con salida laboral, pensados para jóvenes y adultos que buscan iniciar o retomar estudios sin necesidad de trasladarse a otras ciudades. El Polo Educativo articula con instituciones de educación superior mediante convenios que permiten acceder a propuestas aranceladas con beneficios y a cursos gratuitos.

Entre las instituciones con las que se trabaja se encuentran la Universidad del Gran Rosario, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Quilmes, además de espacios de formación como EDDIS e ICIEC Argentina. La oferta universitaria a distancia abarca áreas estratégicas como salud, educación, tecnología, diseño, producción y agrotecnología, con carreras vinculadas a la kinesiología, la psicopedagogía, la programación, la ciencia de datos, la ciberseguridad, el diseño gráfico y el acompañamiento terapéutico, entre otras.

Un contexto marcado por el cierre de la Tecnicatura en Enfermería

La presentación del Polo Educativo 2026 se dio en un contexto particular: el cierre de la Tecnicatura Superior en Enfermería en la localidad, dispuesto por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Se trata de una carrera que había logrado integrarse al Polo Educativo tras un proceso de gestión y articulación institucional que permitió durante años que vecinas y vecinos de María Teresa y de localidades cercanas pudieran formarse cerca de sus hogares.

Desde la Comuna señalaron que la formación en enfermería constituye un eslabón estratégico para el desarrollo local y regional, ya que fortalece la industria del cuidado, amplía las oportunidades de empleo y mejora la calidad de los servicios en instituciones de la comunidad, como centros de salud y residencias de personas mayores.

En ese sentido, remarcaron que el cierre de esta propuesta formativa no solo implica la pérdida de una carrera, sino que también impacta en las oportunidades de desarrollo educativo y laboral del territorio, en una región donde la demanda de personal calificado en el área de la salud continúa en crecimiento.

Formación laboral con impacto local

El esquema del Polo Educativo se completa con las propuestas de la Escuela de Formación Laboral de la Comuna de María Teresa, que impulsa cursos presenciales orientados al trabajo y al desarrollo de emprendimientos locales.

Actualmente se encuentra en marcha el curso de reparación de calzados, en el que varias alumnas ya comenzaron a desempeñarse como zapateras dentro de la localidad, generando una salida laboral concreta a partir de la capacitación.

En las próximas semanas comenzarán además los cursos de Repostería y Operador de PC, dos propuestas con alta demanda local, pensadas tanto para la inserción laboral como para el fortalecimiento de emprendimientos. Todos los cursos de la Escuela de Formación Laboral son presenciales y organizados por la Comuna, lo que garantiza el acceso a la capacitación para quienes priorizan el formato territorial.

La incorporación de inteligencia artificial

Desde la gestión comunal también adelantaron que uno de los ejes de trabajo hacia los próximos meses será incorporar herramientas de inteligencia artificial en los procesos de formación laboral. La iniciativa apunta a incluir contenidos vinculados a la capacitación digital, la gestión de emprendimientos, la comunicación y el trabajo administrativo.

La premisa es que la inteligencia artificial aplicada al trabajo cotidiano se convierta en una herramienta accesible para vecinos y vecinas que buscan mejorar sus oportunidades laborales en un contexto cada vez más atravesado por la tecnología.

Finalmente, desde la Comuna destacaron que el Polo Educativo no se limita a acercar propuestas de estudio, sino que también brinda orientación, acompañamiento y acceso a descuentos por convenio, con el objetivo de sostener las trayectorias educativas y reducir las barreras de acceso a la formación en la localidad.