María Teresa: La provincia licitó la construcción de 37 viviendas

Enmarcadas en el programa nacional Casa Propia Construir Futuro, las unidades habitacionales serán de dos dormitorios prototipo lineal.

El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda, licitó la construcción de 37 viviendas en la comuna de María Teresa (departamento General López), obra que se realizará a través del programa Casa Propia Construir Futuro que la provincia co-gestiona junto al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

Al respecto, el secretario de Hábitat provincial, Amado Zorzón, expresó que “el gobernador Omar Perotti y la ministra Silvina Frana han definido el tema del hábitat y la vivienda como una política de Estado prioritaria. Por eso estamos llegando a cada una de las localidades de la provincia de Santa Fe con programas, tanto provinciales como nacionales, a las 20.000 viviendas propuestas al inicio de gestión y sin ningún tipo de discriminación”.

Y agregó: “Estamos contentos de retomar esta gestión de las 37 viviendas que tenemos proyectadas en María Teresa. Estas políticas deben trascender las gestiones, porque es la única manera de que resolvamos la demanda habitacional. Nosotros somos servidores públicos, nos debemos al trabajo para que las familias puedan estar un poco mejor todos los días”.

Mientras, el presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, resaltó “la gran inversión provincial y nacional que hay en nuestra localidad y en la región, en vivienda y en otras inversiones que durante muchos años y con gobiernos anteriores no sucedían. En doce años no se construyó ninguna vivienda en nuestra localidad. Podemos dar fe que la actual gestión no discrimina. Por eso estamos muy felices de esta licitación y esperamos concretarla rápidamente”.

Al llamado a licitación se presentó la empresa DISMET S.A., que ofertó $ 463.716.152,36.

Las 37 unidades habitacionales serán de dos dormitorios prototipo lineal y tendrán baño completamente instalado, lavadero cubierto, cocina y estar-comedor. Las unidades se ubicarán en la manzana ubicada en Calle 1 entre calles 9 y 11.