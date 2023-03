María Teresa: El Gobierno de Santa Fe fortalece las políticas ambientales

🔊 LEER NOTA



El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, llevó adelante la inauguración del vivero comunal en María Teresa en el marco del programa nacional “Casa Común”. La ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, recorrió la localidad junto a autoridades nacionales y locales.

En la oportunidad, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, expresó que “acción climática es esto, es estar trabajando sobre un vivero local, que permitirá mantener e incrementar el arbolado público en toda la provincia, mejorando la calidad de vida de los vecinos de María Teresa y avanzando en la mitigación del cambio climático”.

“En María Teresa nos encontramos con un equipo y un ida y vuelta permanente. Estamos terminando algo y ya nos están pidiendo otra cosa. Y por eso es fundamental el trabajo articulado que venimos haciendo con el Ministro Juan Cabandie, y el Presidente Comunal Gonzalo Goyechea, para unir los esfuerzos, y avanzar en el cuidado del ambiente en conjunto”, destacó Gonnet.

Luego, la funcionaria provincial añadió que “hay algo que siempre nos insiste el gobernador: no podemos bajar programas enlatados. Yo no puedo bajar algo cerrado a María Teresa que no le va a servir. Tenemos que trabajar con María Teresa, en conjunto, para ver como los recursos provinciales pueden ayudar en su plan local. Cada municipio y comuna atraviesa problemáticas ambientales diferentes”.

Por su parte, el subsecretario Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Nicolas Fernández, mencionó que “el ministro Juan Cabandié nos convoca siempre a pensar en la gestión pública desde una mirada holística, integral, desde todos los puntos. Por eso también queríamos venir con el equipo, poder tener presencia en aquellos lugares que quizás no salen en la tapa de los diarios todos los días”.

“Este proyecto inició el año pasado, y luego de un arduo trabajo en conjunto con la comuna y el ministerio, hemos podido concluir con esta inauguración que no solo va a contener un vivero para la producción de especies nativas, sino que también contiene un galpón donde van a poder mejorar las condiciones de trabajo para la separación de residuos que está llevando adelante la comuna”, explicó Fernández.

A su turno, el presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, comentó que “estamos en una de las peores sequías de las últimas décadas. Es muy fuerte y tiene que ver con el cambio climático. Hace un tiempo venimos trabajando en sintonía con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. En nuestra localidad se invirtieron, entre Nación y provincia, más de 23 millones de pesos para el cuidado y la protección del ambiente”.

En relación al vivero, Goyechea, remarcó que “es un proyecto y va a seguir siendo un proyecto porque es muy dinámico, es permanentemente, y la idea es producir plantas, plantas autóctonas y desde la semilla, desde plantines, desde las estacas y para el arbolado urbano, para el arbolado rural, para el arbolado privado”.

RECORRIDA Y ENTREGAS

La jornada comenzó con la inauguración del vivero local y continuó con una recorrida a la “Comunidad Solar” de María Teresa, una instalación fotovoltaica de 24 kw en el marco del programa Energía Renovable para el Ambiente Colaborativo que beneficia a 6 instituciones de la localidad y que se realizó por medio de un proyecto conjunto entre la comuna, la cooperativa eléctrica, la UTN Venado Tuerto y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, con financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación. Por último, se realizó una visita a la huerta y la Isla de la Biodiversidad.

En la localidad se están ejecutando otros programas vinculados al fortalecimiento de la economía circular a través de los cuales la comuna obtuvo campanas de separación, contenedores, la compra de una pluma y carro. Además, gracias al Plan Incluir Ambiente la comuna construyó un nuevo galpón para avanzar en la correcta gestión de residuos sólidos urbanos, con estructura metálica, cerramiento de chapas y portones de ingreso. Por último, en relación al programa Movilidad Activa, se adquirieron bicicletas para infantes y adultos. De esta forma, el total invertido en la localidad, junto al gobierno nacional, supera los 25 millones de pesos.

MÁS INVERSIONES EN EL DEPARTAMENTO GENERAL LÓPEZ

La cartera ambiental, además, llevó adelante la entrega de aportes para maquinaria de gestión de residuos y energías renovables en diferentes localidades del departamento General López.

En el caso de Venado Tuerto, a través del programa Club Ambiental, Solar y Educativo, la localidad adquirió paneles solares para dos instituciones deportivas que ya se encuentran funcionando, por un monto que supera los $750.000. Además, en materia de residuos, el Consorcio GIRSU MR 5J, al cual pertenece la localidad, recibió $17.000.000 para la compra de un camión volcador.

De igual manera, en Firmat, mediante el Plan Incluir Ambiente, fue beneficiado a través de un aporte de $4.500.000 para la compra de campanas en el Consorcio GIRSU 5A. La localidad de Firmat también obtuvo $1.300.000 para la instalación de instalaciones fotovoltaicas en el marco del programa Energía Renovable para el Ambiente y además cuenta con termotanques solares en la Escuela Secundaria Técnico Profesional Nº281 Gral. Manuel N. Savio.