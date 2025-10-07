Lisandro Enrico: El lunes 13 se licita la obra de pavimentación a San Francisco

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, anunció que el próximo lunes 13, a las 9 horas, en el SUM de San Francisco, este pequeño pueblo será epicentro del sur santafesino porque se concretará la licitación pública para la obra más importante en sus 135 años: el acceso pavimentado que lo conectará con Venado Tuerto y la región, un nuevo proyecto vial que llevará adelante el Gobierno de Maximiliano Pullaro.

Cabe mencionar que además de la decisión política del Gobernador Pullaro y del ministro Enrico para dar luz verde a este proyecto, también fueron participes de la gestión otros referentes de la región: por un lado, el propio Presidente Comunal, Ignacio Freytes; y por otro lado, la senadora Leticia Di Gregorio. Pero también, fue importante el apoyo del Gobierno de Venado Tuerto para acompañar la iniciativa que unirá a ambas localidades.

Reconocimiento a los productores

Al momento de comunicar la licitación pública, el ministro Lisandro Enrico fue claro para reconocer el esfuerzo de los vecinos para que este suceso sea posible: “Quiero destacar el compromiso y apoyo de los productores rurales que acompañarán esta obra con el nuevo sistema de Contribución de Mejoras que hemos implementado para que este tipo de obras puedan realizarse. No solo en San Francisco hemos implementado esta alternativa de financiación, también la estamos aplicando en otros proyectos”.

El proyecto de pavimentación de la ruta 7 S prevé una traza de 19,8 km, con un ancho de calzada de 7,30 metros, iluminación en el acceso urbano y un plazo de ejecución de 18 meses. La inversión supera los $20.900 millones y se financiará con aportes públicos y privados: la Provincia de Santa Fe aportará el 70%, la Municipalidad de Venado Tuerto y la Comuna de San Francisco sumarán más de $2.400 millones, y los productores rurales acompañarán con el sistema de Contribución de Mejoras.

Por su parte, la senadora Leticia Di Gregorio recordó que el acceso asfaltado a San Francisco será posible gracias a las leyes de Conectividad 100×100 y de Contribución de Mejoras, aprobadas en 2023 y 2024.