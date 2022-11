Lisandro Enrico: El gobernador Perotti recibió un hospital casi nuevo y no lo supieron cuidar

🔊 LEER NOTA



El senador provincial Lisandro Enrico continúa impulsando gestiones y elevó pedidos al gobernador Omar Perotti y a la ministra de Salud, Sonia Martorano, para que en carácter de urgencia se disponga de los recursos necesarios que posibiliten la activación inmediata del sistema de refrigeración en el Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, epicentro de salud en el sur provincial que requiere de un mayor compromiso en su mantenimiento.

Este problema se presentó hace varios días atrás, y aún sigue sin solución. Las temperaturas no solo están agobiando tanto a trabajadores como a pacientes que no cuentan con aire que regule el calor, también están dificultando la realización de estudios por recalentamiento de equipos, como por ejemplo las tomografías que últimamente se estaban derivando a otro sanatorio de la ciudad.

“En estos días, las temperaturas han posicionado a Venado Tuerto como una de las ciudades más calurosas del país, y hace varios días ha caducado el sistema de climatización del hospital departamental Alejandro Gutiérrez por eso queremos que la Provincia acelere las reparaciones. Apenas nos llegó la información por los propios pacientes nos pusimos en tema solicitando a autoridades de la provincia que prioricen lo que está ocurriendo en este Hospital. Es inadmisible lo que están padeciendo médicos, enfermeros, personal y vecinos que están siendo atendidos en el Hospital de la región”, expresó Lisandro Enrico.

El reclamo llegó al gobierno provincial

Al conocer la situación, el senador presentó reclamos a la ministra de Salud del gobierno santafesino, Sonia Martorano, y al propio gobernador Omar Perotti, apuntando a que se deben acelerar las acciones del gobierno provincial para que de modo urgente se reestablezca la refrigeración en todo el edificio que brinda atención de salud al Departamento General López.

“Cientos de vecinos siguen manifestando esta problemática. La falta de mantenimiento llevo a encontrarnos con esta situación extrema para todos los profesionales y trabajadores que se esfuerzan pese al calor en este Hospital que tanto nos costó gestionar. Hay vecinos que se encuentran internados, recuperándose, nos preocupa lo que hoy están padeciendo. Pedimos mayor compromiso a la Provincia para su mantenimiento constante”, expresó Lisandro Enrico quien adelantó que seguirá insistiendo con gestiones para que lleguen las soluciones a este tema.

El problema del aire

Para sintetizar el por qué se llegó a esta situación, se debe explicar que el sistema de refrigeración integral del hospital se basa en el funcionamiento de 3 equipos que lo abastecen de energía. A principio de año hubo un primer antecedente en la falta de mantenimiento que señala el senador, de acuerdo a que no se acomodaron los equipos para que funcionen correctamente. Todo fue un poco más complejo, hace algunos meses atrás cuando nuevamente se dañaron los equipos de climatización. Y Finalmente, en el mes de noviembre se reiteraron las fallas en los equipos que alimentaban al sistema, por eso directamente no hubo más aire. El hecho de no reparar a tiempo complicó la situación, no solo porque ya no hay refrigeración en el hospital, sino también porque ahora recuperar la refrigeración termina siendo más costoso y sofisticado.

Si Provincia hubiese reparado en tiempo y forma los primeros problemas en los motores, probablemente no se habría llegado a este caos. Por eso, resulta cuanto menos preocupante que desde las arcas provinciales no se hayan habilitado los fondos en el momento que se solicitó al Ministerio de Salud el arreglo de los primeros equipos rotos (pedido con fecha de ingreso el 24 de agosto); toda una señal de desatención a la faceta de mantenimiento que requiere un hospital de estas características, tan importante para la calidad de salud del sur santafesino.

Primeros trabajos

Según autoridades del Hospital, ante las consultas, informaron que las primeras acciones para resolver el problema ya se iniciaron. Como medida inicial, ya repararon las fugas del sistema de refrigeración. Por otro lado, comenzaron a fabricarse los soportes que contienen y fijan los motores. Cuando se concluyan estos trabajos primarios se repondrá el gas en los circuitos de enfriamiento.