Ley de Microtráfico: Se derribo de un nuevo búnker de venta de estupefacientes en Rosario

El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, supervisó este lunes el derribo de un nuevo búnker de venta de estupefacientes, que funcionaba en calle Piamonte 2437, en Rosario. El operativo se dio en el marco de la Ley de Microtráfico, a partir de la cual el Estado provincial viene llevando adelante la eliminación de puestos de comercialización de drogas y de inmuebles asociados a la circulación de violencia.

Acompañado por el fiscal Franco Carbone, el ministro santafesino explicó que al lugar se llegó a partir de “una acumulación de incidencias, de circulación de violencia, de personas con arma de fuego durante bastante tiempo. Hubo primero un procedimiento en flagrancia en las inmediaciones y los agentes policiales dieron con este lugar, que posteriormente y por tareas investigativas termina siendo allanado, y finalmente se solicita el derrumbe”.

En este sentido, se comprobó “su utilización para actividades ilegales en materia de narcotráfico”. Pero además los delincuentes no solo comercializaban estupefacientes, sino también lo utilizaban como escondite “después de robar, o después de ser perseguidos por cualquier otro delito. Usaban esto como base, como punto de encuentro, y salían escapados”, agregó.

Cococcioni indicó que en la zona “tradicionalmente hubo un gran anclaje del sector del (Leandro) ‘Pollo’ Vinardi, así que es un desprendimiento de (la banda) Los Monos”.

Finalmente, el ministro remarcó que “inactivar estos lugares para nosotros es muy importante, porque también los vecinos que están enfrente estaban todo el tiempo expuestos a tiroteos, a balaceras, a gente que entraba y salía, a delincuentes que circulaban, y la verdad que eso tenía que terminar”.

Investigación previa

El fiscal Carbone indicó que las personas detenidas con prisión preventiva fueron llevadas a audiencia imputativa, y tienen “vinculaciones con personas ya conocidas por nosotros e investigadas de antaño”.

Detalló también que se pudo llegar al sitio a partir de “una aprehensión en flagrancia por parte de personal policial de calle de la provincia de Santa Fe, y ahí vinculamos con investigaciones anteriores. Tenemos un homicidio a escasos metros ocurrido el año pasado, balaceras, y tenemos los reportes de la venta constante día y noche, adolescentes usados como soldaditos, y aprovechamos este conjunto de información más el procedimiento reactivo de flagrancia para pedir al juez la medida de inactivación”.

Por último, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación celebró: “Es saludable decir que a partir de mañana este lugar no va a funcionar más”.

Ley de Microtráfico

La herramienta de la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro, contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva. Ya se llevan intervenidos unos 70 lugares en toda la provincia de Santa Fe.

Estos dispositivos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de los gobiernos locales.