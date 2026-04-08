La Provincia construirá una comisaría de menores en Venado Tuerto

El Gobierno Santa Fe impulsa otra obra para la ciudad de Venado Tuerto. En este caso, solicitada por el Ministerio de Seguridad, y se trata de la nueva comisaría de menores, a construirse en el barrio Cayetano Silva.

La obra se ejecutará en el mismo lugar donde quedó abandonado el viejo centro de alojamiento de menores.

Al respecto, el Ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó: “Este viernes 10 de abril, a las 9 horas, llevaremos adelante la licitación pública exactamente en esquina Matheu y Santiago del Estero, donde se encuentra aquel viejo edificio que estuvo en uso para alojar menores, pero hace 15 años fue cerrado por su estado de abandono y peligrosidad. Ahora, será reconstruido por la gestión del Gobernador Maximiliano Pullaro para estas funciones de seguridad vinculada a los menores de edad”.

“Consideramos fundamental que la Provincia pueda construir una nueva comisaría que estará en consonancia con el cambio de la ley penal juvenil, es decir, la ley penal de menores. Al bajarse la edad de imputabilidad, nos hemos propuesto a tener más infraestructura de detención donde puedan alojarse transitoriamente aquellos menores que cometan delitos”, describió Enrico.

Detalles de obra

El edificio proyectado contará con una superficie cubierta aproximada de 670 m², mientras que la superficie abierta a intervenir es de 1050 m² y estará conformada por distintos sectores funcionales, organizados según los requerimientos de uso, seguridad y habitabilidad.

En planta baja se dispondrá de: hall de ingreso, sector administrativo, cocina y un comedor exclusivo para el personal. Mientras que la planta alta, contemplará: una sala de estar y dormitorio para el personal de guardia.

El área específica para el alojamiento transitorio de menores contará con cinco celdas con capacidad para dos personas cada una, un SUM, un sector educativo con dos aulas-taller y un box de atención médica.

Con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad y resistencia requeridas, el edificio será íntegramente ejecutado en hormigón armado, incluyendo tabiques, losa y pisos. Como terminación exterior, los muros perimetrales se revestirán con ladrillo visto de 15 cm. Además, se le instalarán todos los servicios.

El presupuesto oficial que determinó la Provincia para esta obra asciende a la suma de 1.636 millones de pesos. El plazo de ejecución será de 1 año.