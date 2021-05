Hacer lo humanamente posible, sin camas de terapia intensiva en la región

Luego de conocerse la notificación de la provincia de no derivar a ningún paciente a Venado Tuerto, el director del Hospital SAMCO “Teófilo L. Puentes” de Teodelina, Dr. Gabriel Miri, manifestó un alarmante pedido a toda la población regional, en donde hasta el momento, en esta localidad, hay 53 casos positivos activos, con todos sus contactos estrechos aislados.

“Lamentablemente, los casos siguen subiendo, el hospital va seguir abocado a emergencias, urgencias, covid y vacunación”, expresó en el audio difundido.

Continuando sumamente apenado: “Es un hecho, que no hay camas en toda la región, recibimos la notificación de la provincia de no derivar a ningún paciente a Venado Tuerto sin la disponibilidad de cama previa, y nos informan que debemos hacer lo humanamente posible con los pacientes, abocados a la pandemia, esto significa que si no hay cama en el efector en Venado Tuerto, y el paciente necesita si o si una terapia intensiva, no vamos a poder dársela y el paciente lamentablemente va a fallecer acá.”

“Entonces desde el hospital le pedimos a la población que tomen conciencia, que esto está muy mal, que realmente, esta semana sea una semana de liberación o de volver atrás en la fase, no significa que estemos bien, realmente el sistema de salud está colapsado, hay gente que está peleando por su vida en terapia intensiva, ciudadanos nuestros, otra gente que ha fallecido, el llamado este es para un pedido de conciencia, por favor cuidense, mantengan distanciamiento, no se relajen y estén alertas”, finalizó el director del Hospital SAMCO de Teodelina, Dr. Gabriel Miri.

AUDIO COMPLETO DEL DR. GABRIEL MIRI