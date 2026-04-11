Galnares inicia en Villa Cañás un ciclo de charlas para prevenir estafas virtuales

La diputada provincial Sofía Galnares pondrá en marcha en Villa Cañás el primer encuentro de un ciclo de charlas presenciales orientadas a prevenir estafas virtuales, en el marco de una estrategia que combina acción legislativa y despliegue territorial.

La iniciativa se inscribe en un proyecto presentado por la legisladora en la Cámara de Diputados de Santa Fe, que propone una campaña integral de concientización sobre delitos digitales, particularmente el phishing, frente al crecimiento sostenido de estas maniobras a nivel nacional. Sin embargo, el enfoque no se limita al plano institucional: la propuesta avanza con actividades concretas en territorio, con el objetivo de acercar información clara y herramientas prácticas a la comunidad.

En ese sentido, el primer encuentro se realizará el próximo viernes 17 de abril en Villa Cañás, marcando el inicio de una recorrida por distintas localidades santafesinas. La organización de estas jornadas, impulsada directamente por el equipo de la diputada, busca generar espacios de cercanía con los vecinos, donde se puedan identificar riesgos y brindar recomendaciones precisas para evitar caer en engaños digitales.

“Lo más importante es pasar a la acción. Por eso, además del proyecto, ya estamos trabajando con distintas áreas para llevar herramientas concretas a la gente”, señaló Galnares, quien además inició gestiones con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación para coordinar intervenciones conjuntas.

Uno de los ejes centrales de la campaña es la protección de los adultos mayores, considerados entre los sectores más vulnerables frente a este tipo de delitos. Según explicó la legisladora, muchas de las estafas se presentan mediante correos electrónicos, mensajes de texto o llamados telefónicos que simulan provenir de organismos oficiales como PAMI o ANSES, vinculados a supuestos trámites o beneficios.

A partir de datos relevados por el Ministerio Público de la Acusación, Galnares advirtió además que una parte significativa de estas maniobras se origina fuera de la provincia, en algunos casos desde unidades penitenciarias de otras jurisdicciones, lo que complejiza su investigación y refuerza la necesidad de fortalecer la prevención como herramienta principal.

“La idea junto al equipo de trabajo es recorrer los pueblos, reunirme con los vecinos y acercarles consejos concretos para evitar caer en estas estafas y también para saber cómo actuar si ya fueron víctimas”, remarcó.

Las jornadas incluirán la distribución de materiales informativos con pautas claras de prevención y procedimientos a seguir ante posibles fraudes. Además, se prevé la articulación con instituciones locales interesadas en replicar este tipo de encuentros, que podrán contactarse a través de la cuenta de Instagram de la diputada.

Con este esquema, Galnares busca consolidar una política activa de cercanía, en la que la prevención deje de ser un concepto abstracto y se traduzca en acciones directas en cada localidad. Villa Cañás será el punto de partida de una agenda que prioriza el territorio como espacio clave para enfrentar un delito en expansión.