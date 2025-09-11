Fuego
Firmat

Firmat: Convocan a movilización en apoyo a los trabajadores de Vassalli

Publicado el
Firmat: Convocan a movilización en apoyo a los trabajadores de Vassalli

La ciudad de Firmat será escenario de una movilización en respaldo a los trabajadores de Vassalli Fabril S.A., la histórica fábrica de cosechadoras que atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años. La planta se encuentra prácticamente paralizada, con salarios y aportes adeudados, lo que mantiene en incertidumbre a cientos de familias de la localidad y la región.

La convocatoria, impulsada por vecinos, vecinas y la UOM Seccional Firmat, busca visibilizar la difícil situación que atraviesa la empresa y acompañar a quienes dependen de ella. “Cada puesto de trabajo en riesgo no es solo una historia individual, también son familias, comercios, proveedores y toda una economía local que se ven impactados”, remarcaron los organizadores en un comunicado oficial.

La agenda de la movilización

La marcha se desarrollará este viernes 12 de septiembre y prevé tres instancias centrales:

  • 11.00 horas: Concentración en el Playón.

  • 11.30 horas: Marcha por la ciudad.

  • 12.30 horas: Acto frente a la planta de Vassalli.

Desde la organización subrayaron que el acompañamiento a los trabajadores excede lo individual: “Acompañar a los trabajadores de Vassalli es defender a Firmat, a Santa Fe y a la Argentina”, señalaron.

Un impacto que trasciende la fábrica

La crisis de Vassalli repercute directamente en la economía local, ya que la empresa es uno de los principales motores productivos de la ciudad y genera empleo directo e indirecto a través de proveedores, talleres y comercios. Su parálisis no solo golpea a las familias de los trabajadores, sino que también compromete el entramado socioeconómico de toda la región.

La marcha del viernes se presenta como una expresión colectiva para reclamar soluciones y evitar que la emblemática fábrica, símbolo de la industria nacional, quede a la deriva.

