Firmat: Choque de camiones en la Ruta 33

Publicado el
Un choque entre dos camiones se registró cerca de las 9 horas de este jueves sobre la Ruta Nacional 33, a la altura de Firmat. Según fuentes oficiales, el siniestro se produjo por un “alcance” entre dos vehículos que circulaban en la misma dirección.

Tras el impacto, Bomberos trabajaron en la liberación de uno de los choferes que había quedado atrapado en la cabina. Las lesiones sufridas no fueron de gravedad, aunque el conductor debió ser trasladado al Hospital San Martín para una evaluación y atención complementaria.

A media mañana la circulación sobre la ruta permanecía interrumpida y el tránsito en la zona fue descrito por vecinos como “caótico”: “un montón de camiones andan por las colectoras y otros por la zona urbana”, relataron, en referencia a las dificultades para sortear el corte y continuar viaje.

El episodio se da en el marco de un plan de bacheo que Vialidad Nacional realiza desde el martes en la ruta 33, en el tramo que atraviesa el casco urbano de Firmat. Las obras obligaron a implementar cortes de circulación controlados y generaron filas de camiones cuyo tamaño superó los dos kilómetros, situación que —según estiman las fuentes consultadas— pudo haber sido un factor que derivó en el choque por alcance entre los dos vehículos.

La situación en la zona continuaba con demoras y desvíos durante la mañana; las autoridades y los equipos viales permanecían trabajando para restablecer la normalidad en la circulación.

Fuente: Mauro Dalmazzo / Sur24
