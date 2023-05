Fein y García presentaron listas en Venado Tuerto: Santa Fe necesita un gobierno que la defienda y no entregue sus recursos

🔊 LEER NOTA



Las precandidatas socialistas a gobernadora y a diputada provincial dentro del espacio Unidos para cambiar Santa Fe encabezaron un acto junto a Mabel Caula, Leo Calaianov y Micaela Meinero. Críticas al gobierno de Perotti por “la falta de liderazgo, presencia y acción”.

Las precandidatas socialistas a gobernadora por la lista Adelante (Unidos para cambiar Santa Fe), Mónica Fein, y a diputada provincial, Clara García, presentaron a los postulantes de ese sector en Venado Tuerto. Mabel Caula es la precandidata a senadora por el departamento General López mientras que Micaela Mainero es precandidata a concejal en la ciudad.

En la oportunidad también estuvo presente el compañero de fórmula de Fein, Eugenio Fernández; Leo Calaianov, que integra la lista encabezada por García; Mabel Caula, precandidata a senadora departamental; y Micaela Meinero, quien integra la lista de precandidatos a concejal del intendente Leonel Chiarella.

En declaraciones periodísticas, Fein expresó su preocupación ante “la falta de liderazgo, presencia y acción de un gobierno –en referencia a la gestión de Omar Perotti- que ahora, además, paró la obra pública para tener las cuentas cerradas con dinero acumulado en lugar de completar los proyectos que le cambian la vida a la gente”.

“Queremos que la provincia de Santa Fe tenga un gobierno. Parece simple, pero hoy no lo hay”, sostuvo. “Un gobierno –continuó- tiene planes, proyectos, propuestas. Sabe que hacer en educación, evalúa la situación de los jóvenes, tiene en claro la relación entre educación y el trabajo. Piensa en salud como lo hicieron Hermes Binner y Miguel Lifschitz. En esta región lo saben porque ahora cuentan con un hospital de alta complejidad de última generación. Un buen gobernador es aquel que acompaña a los productores y comerciantes, que está cerca de los municipios y comunas para resolver los problemas. Y por supuesto, es quien encabeza y enfrenta a la seguridad como un desafío complejo”, enumeró.

En ese marco, la precandidata a gobernadora también acusó a Perotti de “no defender a la provincia a nivel nacional, ante un gobierno que es de su mismo signo político. Es doloroso ver como este gobernador entregó a Santa Fe. Es lamentable que con la enorme cantidad de recursos que aportamos seamos discriminados, algo que se ve claramente en la ausencia de obras públicas en la provincia”.

Clara García, en tanto, aseguró que “Santa Fe va a cambiar de signo político” al tiempo que remarcó que “tan trascendente como llegar al Poder Ejecutivo es tener gobernabilidad a través de la representación en la Legislatura. No se debe tomar a la política como una herramienta disciplinadora, como lo hizo Perotti, que usó látigo y chequera para favorecer a los municipios y comunas de su sector, y perjudicar a los que no lo eran porque eso es perjudicar a la gente. No queremos que la Cámara de Diputadas y Diputados se convierta en una trinchera de falta de diálogo, mentiras y promesas incumplidas”.

La actual diputada provincial recordó que visitaba Venado por quinta vez en poco más de un año y medio: “Eso habla de la importancia estratégica de esta ciudad y de todo el departamento”. En ese marco volvió a apuntar contra la gestión de Perotti como gobernador. “Aquí un solo ejemplo basta para mostrar la incompetencia de este gobierno”, continuó la legisladora y comentó que “cuando se inauguró el nuevo Hospital Gutiérrez, las viejas instalaciones estaban destinadas a un nuevo edificio para la Justicia penal. Esa obra después recién se está retomando de tres años. Eso es no saber llevar adelante un gobierno, nada menos que en materia de Justicia, que hoy es tan indispensable”, aseveró.