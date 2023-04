El senador Enrico volvió a solicitar la reparación de Ruta 8 a la altura de la curva de Pastorino

🔊 LEER NOTA



El senador provincial Lisandro Enrico nuevamente impulsó gestiones para solicitar a Vialidad Nacional y Corredores Viales S.A. que, de manera urgente, se efectúen trabajos de bacheo y repavimentación, entre el km 370 (Venado Tuerto) y el km 346 (Ruta Provincial 94), dado el grave estado de deterioro en que se encuentra esta ruta, especialmente en los 10 kilómetros más cercanos a la reconocida “Curva de Pastorino”.

En relación a esta gestión, Enrico señaló: “En los últimos días volvimos a requerir a las autoridades responsables de Vialidad Nacional que se realicen trabajos para mejorar la infraestructura vial de Ruta Nacional 8. Pedimos por la repavimentación de sus kilómetros más críticos, por la ejecución del proyecto de prevención vial en el cruce con Ruta 14, y por el desarrollo de las tareas de mantenimiento, entre ellas, la readecuación de banquinas”.

“Este tramo que forma parte del acceso sur a Venado Tuerto necesita conservación y mantenimiento periódico dado su elevado flujo de tránsito. Actualmente, por ahuellamientos, baches y desniveles en banquinas, son altos los riesgos para todas las personas que circulan la traza”, explicó el legislador.

“Todas estas obras que estamos solicitando son necesarias para lograr un tránsito más seguro y que no se ponga en peligro la vida de los vecinos ni el estado de sus vehículos. Hace meses que se pueden visibilizar los carteles de precaución y trabajos, pero la realidad es que no hay ni operarios ni máquinas efectuando los arreglos, hay desniveles que podrían ocasionar accidentes si no se reparan a tiempo”, finalizó Lisandro Enrico.

Repavimentación y obra de mayor seguridad vial

Uno de los pedidos de Enrico a las autoridades de Vialidad Nacional apunta a que se reactive la licitación de Repavimentación (RN 8: KM 371 al Km 346); que se encuentra actualmente en el Distrito 7mo de la DNV, para análisis de modificación de obra en curso, dada la neutralización que recae sobre la misma hace ya varios años, por problemas presupuestarios, entre otros.

Por otro lado, el legislador reclamó celeridad en el inicio de la obra del cruce de Ruta Nacional 8 y Ruta Provincial 14, en el reconocido cruce que conduce a María Teresa y otras localidades. Este proyecto pendiente de ejecución tiene como objetivo materializar un acceso vial adecuado, con las medidas preventivas suficientes que reordene el tránsito y suprima las dificultades de maniobra presentes sobre ese tramo del km 345.