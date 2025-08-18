Fuego
Separador
Regionales

Detuvieron en Chaco a dos prófugos por el accidente trágico ocurrido en Wheelwright

Publicado el
Detuvieron en Chaco a dos prófugos por el accidente trágico ocurrido en Wheelwright

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe, a través del Departamento Operativo Región 3 – Distrito Melincué, juntamente con personal policial de la Comisaría de la localidad de Taco Pozo, provincia de Chaco, detuvieron el pasado sábado a dos prófugos en una causa por homicidio culposo en accidente de tránsito, ocurrido el mes pasado en Wheelwright, donde falleció Ricardo Roque Heck de 19 años.

Los evadidos fueron localizados tras tareas investigativas que permitieron ubicar su paradero en la provincia de Chaco. Por ello, los efectivos montaron un operativo cerrojo, que se realizó con colaboración de la Comisaría de Taco Pozo, y culminó con la detención de ambos sujetos, identificados como W. V. D y B. B..

Por disposición de la Fiscalía de Melincué, a cargo de la Dra. Susana Pepino, los detenidos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la justicia competente.

Secciones relacionadas:, , ,

Noticias recomendadas

Las más vistas

Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López
5.9K
Regionales

Elecciones Generales 2025: Resultados provisorios de las 31 localidades de General López

Quini6
5.9K
Regionales

Corte del suministro eléctrico en toda la región para este domingo 3

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política
5.2K
Provinciales

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente
4.6K
Provinciales

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33 Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33
4.0K
Regionales

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33

Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales
3.7K
Nacionales

Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos
3.3K
Regionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos

Melincué: Candidato de La Libertad Avanza sospechado por malversación de fondos públicos Melincué: Candidato de La Libertad Avanza sospechado por malversación de fondos públicos
3.2K
Melincué

Melincué: Candidato de La Libertad Avanza sospechado por malversación de fondos públicos

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo
3.0K
Regionales

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s
2.6K
María Teresa

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s

Subir