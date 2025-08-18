Detuvieron en Chaco a dos prófugos por el accidente trágico ocurrido en Wheelwright

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe, a través del Departamento Operativo Región 3 – Distrito Melincué, juntamente con personal policial de la Comisaría de la localidad de Taco Pozo, provincia de Chaco, detuvieron el pasado sábado a dos prófugos en una causa por homicidio culposo en accidente de tránsito, ocurrido el mes pasado en Wheelwright, donde falleció Ricardo Roque Heck de 19 años.

Los evadidos fueron localizados tras tareas investigativas que permitieron ubicar su paradero en la provincia de Chaco. Por ello, los efectivos montaron un operativo cerrojo, que se realizó con colaboración de la Comisaría de Taco Pozo, y culminó con la detención de ambos sujetos, identificados como W. V. D y B. B..

Por disposición de la Fiscalía de Melincué, a cargo de la Dra. Susana Pepino, los detenidos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la justicia competente.