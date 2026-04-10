Cortes programados de energía: La EPE interrumpirá el servicio este domingo en varias localidades del sur santafesino

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 12 de abril de 2026 llevará adelante un corte programado en el suministro eléctrico en distintas localidades del sur de la provincia, debido a tareas de mantenimiento en líneas de media tensión.

Según precisaron desde la empresa, la interrupción del servicio se extenderá desde las 8:00 hasta las 12:00 horas y afectará a las localidades de María Teresa, Christophersen, San Gregorio, Villa Cañás, Teodelina, Estación San Marcelo y también a la firma Adeco Agro.

El organismo indicó que los trabajos tienen como objetivo realizar reformas y mantenimiento en la red de media tensión, con el fin de mejorar la calidad del servicio.

Asimismo, la EPE advirtió que, en caso de que se registren condiciones climáticas adversas, las tareas serán reprogramadas para la semana siguiente. También aclaró que los trabajos podrían finalizar antes del horario previsto, por lo que el servicio podría restablecerse sin previo aviso.

Desde la empresa recomendaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios durante el período de interrupción.

Para consultas y seguimiento de cortes, se puede acceder al sitio oficial de la EPE o a sus canales de comunicación institucionales.