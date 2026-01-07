Corte general del suministro eléctrico este jueves por tareas de mantenimiento

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que realizará un corte general del suministro eléctrico que afectará a Venado Tuerto y a la región durante la madrugada de este jueves 8 de enero, en el marco de un operativo de mantenimiento programado en instalaciones de alta tensión.

Según se indicó, la interrupción del servicio se extenderá desde las 3 hasta las 4:30 y estará vinculada a trabajos de mantenimiento y reparaciones que se llevan adelante en la Estación Transformadora de 132 kV de Firmat, dentro del Sistema de Alta Tensión.

Estas tareas se inscriben dentro del plan de acciones que la EPE puso en marcha tras el colapso registrado el pasado lunes 29 de diciembre, cuando se produjo una grave falla en el sistema de alta tensión de 132 kV que abastece a las localidades comprendidas entre Casilda y Rufino. Aquel episodio ocurrió alrededor de las 20:30 como consecuencia de la explosión e incendio de un transformador de intensidad perteneciente a la estación transformadora ubicada sobre la Ruta Nacional 33, en la ciudad de Firmat, lo que dejó fuera de servicio a toda la subestación.

Desde la empresa explicaron que los trabajos actuales tienen como objetivo mejorar la confiabilidad y el funcionamiento del sistema eléctrico que abastece a Venado Tuerto y a las localidades de la región, reduciendo el riesgo de nuevas interrupciones.

Ante esta situación, la EPE recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias, desconectar equipos sensibles y prever alternativas ante la interrupción temporaria del servicio durante el horario informado.