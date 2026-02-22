Conmoción en Venado Tuerto: Hallaron un hombre sin vida dentro de un auto en el predio del Moto Club

El cuerpo fue encontrado este domingo por la mañana en un Peugeot 207 estacionado en inmediaciones de Neuquén y Matheu. Interviene el fiscal Luis Lagioia y no se descarta que se trate de una muerte violenta.

Un impactante hallazgo generó conmoción este domingo en la ciudad de Venado Tuerto. En el interior del predio del Moto Club, ubicado en la zona de calles Neuquén y Matheu, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un automóvil, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, el vehículo es un Peugeot 207 color gris que se encontraba estacionado dentro del predio. En el sector trasero del habitáculo fue hallado el cuerpo de un masculino, casi desnudo, envuelto en una frazada y con visibles manchas de sangre, un detalle que refuerza la hipótesis preliminar de una posible muerte violenta, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial al respecto.

El hallazgo se produjo durante la mañana y rápidamente motivó un importante despliegue policial en la zona. Efectivos de la Policía de la provincia preservaron la escena, mientras que personal de Bomberos Voluntarios y profesionales del SIES 107 constataron el fallecimiento.

De manera extraoficial trascendió que el automóvil ya tendría identificado a su propietario, quien sería el mismo hombre hallado sin vida, aunque la identidad de la víctima no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

El fiscal de turno, Luis Lagioia, se hizo presente en el lugar para encabezar las primeras diligencias investigativas. Entre las medidas ordenadas se encuentran el relevamiento de la escena, la toma de testimonios y el secuestro del vehículo para su posterior peritaje. También se aguardaba la realización de la autopsia, que será clave para determinar la causa y la mecánica del fallecimiento.

La zona permaneció vallada durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas periciales. La investigación continúa en curso y no se descartan novedades en las próximas horas, en la medida en que avancen las actuaciones judiciales y los informes forenses permitan esclarecer lo ocurrido.

Confirman que se trató de un homicidio

Con el avance de las primeras actuaciones judiciales, fuentes del Ministerio Público de la Acusación confirmaron que el hombre fue asesinado. La víctima fue identificada como César Payrú, venadense de unos 40 años, propietario del Peugeot 207 en el que fue hallado sin vida.

El caso quedó a cargo del fiscal Luis Lagioia, a quien posteriormente se sumó la fiscal Mayra Vuletic. Ambos funcionarios judiciales intervinieron desde las primeras horas tras ser notificados por la policía.

De acuerdo a los datos oficiales, la víctima presentaba una herida cortopunzante. No obstante, por el momento no se precisó qué tipo de arma o elemento fue utilizado en el ataque, ni en qué dirección se orienta la investigación. Desde la Fiscalía indicaron que se brindarán mayores detalles a medida que el avance de la causa lo permita, a fin de no entorpecer el proceso.

Tras las pericias iniciales realizadas en el lugar y los primeros informes forenses, se determinó que se trató de un homicidio. La investigación continúa en curso para esclarecer la mecánica del hecho y determinar responsabilidades.