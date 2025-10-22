Con amplio respaldo, Unidos Firmat concluyó su campaña de apoyo a Gisela Scaglia

Más de 250 personas, entre dirigentes, instituciones y vecinos de Firmat, participaron del encuentro encabezado por Pablo Farías, segundo candidato a diputado nacional en la lista que lidera la vicegobernadora Gisela Scaglia, y Natalia Corona, en el quinto lugar de la nómina de Provincias Unidas. El evento sirvió para presentar los lineamientos y propuestas que se pretende llevar al Congreso Nacional.

El intendente Leonel Maximino, uno de los oradores principales, destacó: “Este domingo vamos con Gisela Scaglia y Pablo Farías al Congreso Nacional a defender la provincia de Santa Fe. Vamos con la U, con la fuerza de una provincia que, como dice nuestro gobernador, será la locomotora que impulse a nuestro país”.



Farías, por su parte, agradeció el apoyo de los vecinos de Firmat y expresó: “Estoy muy contento de estar aquí, agradecido por la convocatoria y la calidez de la gente. Provincias Unidas será la gran sorpresa del 26 de octubre, una expresión que representa el trabajo, el diálogo y el compromiso con Santa Fe”.



El ministro Lisandro Enrico también agradeció la colaboración entre la provincia y los municipios; la senadora Leticia Di Gregorio subrayó la importancia de consolidar un proyecto político con visión federal; y Natalia Corona, parte de la lista, valoró el apoyo y el compromiso de la comunidad.

El evento reafirmó el sólido respaldo local al proyecto político que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro, del cual forman parte el intendente Leonel Maximino, el ministro Lisandro Enrico y la senadora Leticia Di Gregorio.