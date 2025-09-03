Carmen: Cabaña La Callejera ejemplo de producción ovina

En la localidad de Carmen, departamento General López, la Cabaña “La Callejera” se ha consolidado como un referente en la cría de ovinos de la raza Hampshire Down. Desde 1996, la familia Amato lleva adelante este proyecto que nació como un pasatiempo y hoy se presenta como un emprendimiento familiar reconocido en las principales exposiciones rurales del país.

El establecimiento ha obtenido distinciones en eventos de prestigio como la Expo Rural de Palermo, ExpoAgro y Expo Venado, además de participar de manera constante en ferias y muestras de la provincia de Santa Fe. Con esfuerzo, dedicación y una fuerte impronta familiar, “La Callejera” simboliza la pasión de los productores santafesinos que apuestan al trabajo en el campo.

En este marco, la diputada provincial Fernanda Castellani visitó la cabaña, donde destacó la importancia de acompañar y visibilizar a quienes sostienen la producción ovina y diversifican la economía regional. “Cada emprendimiento de este tipo representa un motor de desarrollo para nuestras comunidades. Es fundamental escuchar sus experiencias y acompañarlos en sus desafíos”, expresó la legisladora.

La presencia de Castellani en Carmen se enmarca en una agenda de trabajo orientada a respaldar a los productores rurales de la provincia, ratificando su compromiso con el fortalecimiento del sector y con el reconocimiento al esfuerzo de las familias que sostienen estas iniciativas.