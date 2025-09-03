Fuego
Separador
Carmen

Carmen: Cabaña La Callejera ejemplo de producción ovina

Publicado el
Carmen: Cabaña La Callejera ejemplo de producción ovina

En la localidad de Carmen, departamento General López, la Cabaña “La Callejera” se ha consolidado como un referente en la cría de ovinos de la raza Hampshire Down. Desde 1996, la familia Amato lleva adelante este proyecto que nació como un pasatiempo y hoy se presenta como un emprendimiento familiar reconocido en las principales exposiciones rurales del país.

El establecimiento ha obtenido distinciones en eventos de prestigio como la Expo Rural de Palermo, ExpoAgro y Expo Venado, además de participar de manera constante en ferias y muestras de la provincia de Santa Fe. Con esfuerzo, dedicación y una fuerte impronta familiar, “La Callejera” simboliza la pasión de los productores santafesinos que apuestan al trabajo en el campo.

En este marco, la diputada provincial Fernanda Castellani visitó la cabaña, donde destacó la importancia de acompañar y visibilizar a quienes sostienen la producción ovina y diversifican la economía regional. “Cada emprendimiento de este tipo representa un motor de desarrollo para nuestras comunidades. Es fundamental escuchar sus experiencias y acompañarlos en sus desafíos”, expresó la legisladora.

La presencia de Castellani en Carmen se enmarca en una agenda de trabajo orientada a respaldar a los productores rurales de la provincia, ratificando su compromiso con el fortalecimiento del sector y con el reconocimiento al esfuerzo de las familias que sostienen estas iniciativas.

Secciones relacionadas:, , ,

Noticias recomendadas

Las más vistas

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política
6.3K
Provinciales

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política

Quini6
Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31 Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31
6.2K
Regionales

Villa Cañás: Corte del suministro eléctrico para este domingo 31

Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López
6.0K
Regionales

Elecciones Generales 2025: Resultados provisorios de las 31 localidades de General López

6.0K
Regionales

Corte del suministro eléctrico en toda la región para este domingo 3

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente
5.4K
Provinciales

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33 Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33
5.1K
Regionales

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33

Tras obligación judicial Vialidad comenzó a reparar la Ruta Nacional 33 Tras obligación judicial Vialidad comenzó a reparar la Ruta Nacional 33
2.6K
Regionales

Tras obligación judicial Vialidad comenzó a reparar la Ruta Nacional 33

Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos
2.4K
Provinciales

Detectan certificados de salud falsos y sancionan a empleados públicos

Villa Cañás: Se inició la tercera y última etapa del Programa Caminos Productivos en la Ruta 7s Villa Cañás: Se inició la tercera y última etapa del Programa Caminos Productivos en la Ruta 7s
2.4K
Regionales

Villa Cañás: Se inició la tercera y última etapa del Programa Caminos Productivos en la Ruta 7s

Venado Tuerto: Avanza a buen ritmo la ampliación de redes cloacales Venado Tuerto: Avanza a buen ritmo la ampliación de redes cloacales
2.2K
Regionales

Venado Tuerto: Avanza a buen ritmo la ampliación de redes cloacales

Subir