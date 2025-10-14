Bellatti invita a participar de la capacitación en perspectiva de discapacidad

La diputada provincial Rosana Bellatti invita a participar de una jornada gratuita de formación en Perspectiva de Discapacidad, que se realizará este sábado 18 de octubre, de 9.30 a 12.30 en Alvear 525, Venado Tuerto. El encuentro tiene como objetivo brindar herramientas y recursos de comunicación que promuevan la participación, la inclusión y la convivencia de todas las personas en la sociedad.

Bajo modalidad teórico-práctico, se abordarán temas como la historización del concepto de discapacidad, modelos de abordaje, roles sociales, rol del Estado y Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Estará a cargo de Gabriela Bruno, psicóloga social, militante por los derechos de las personas con discapacidad y asesora en Accesibilidad y Discapacidad en la Cámara de Diputadas y Diputados; y Diego Riquelme, representante de Personas con Discapacidad ante el Comité Asesor Provincial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, fundador y expresidente de ACAD y miembro de la Co.M.I.Di Venado Tuerto.

La actividad está destinada a gobiernos locales, agentes de la administración pública, instituciones, clubes y público en general. La inscripción online se realiza a través de redes de la diputada o vía WhatsApp al 3462- 618784.

UN PASO MÁS HACIA UNA PROVINCIA INCLUSIVA

La capacitación se enmarca en el proyecto de Ley presentado por la diputada Rosana Bellatti, aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, que propone establecer la capacitación obligatoria en perspectiva de discapacidad para todos los agentes públicos de los tres poderes del Estado, en todos sus niveles y jerarquías.

Además, la iniciativa prevé extender esta formación —de manera voluntaria— a dirigentes y actores sociales, como responsables de clubes, comedores, merenderos y organizaciones comunitarias, reconociendo su rol clave en la construcción de una sociedad más equitativa.

“La incorporación de la perspectiva de discapacidad implica repensar conceptos y reconocer la diversidad humana. Es necesario generar espacios de aprendizaje que nos permitan comprender distintas formas de comunicación y convivencia, y avanzar hacia una provincia más inclusiva”, destacó Bellatti.