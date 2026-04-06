Venado Tuerto avanza hacia el cierre del mayor basural de Santa Fe

El nuevo Complejo Ambiental del Consorcio Regional GIRSU Microregión 5J beneficiará a más de 106.000 habitantes de ocho localidades del sur santafesino. La obra, con una inversión provincial superior a los 500 millones de pesos, marca un paso clave para mejorar la gestión de residuos y reducir el impacto ambiental en la región.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe completó la primera etapa del Complejo Ambiental del Consorcio Regional GIRSU Microregión 5J, con sede en Venado Tuerto, una obra estratégica que permitirá avanzar en el reemplazo del basural a cielo abierto más grande de la provincia por un sistema moderno de relleno sanitario.

La intervención impacta de manera directa en más de 106.000 habitantes del sur santafesino, integrando a las localidades de Venado Tuerto, Murphy, Maggiolo, Carmen, San Eduardo, La Chispa, San Francisco y Chapuy, que ahora cuentan con una infraestructura regional para la gestión integral de residuos.

La inversión provincial supera los 500 millones de pesos e incluyó la construcción de una nueva celda de relleno sanitario, la reparación y puesta en valor de una celda existente y la incorporación de equipamiento pesado —retroexcavadora y pala cargadora frontal— que ya se encuentra operativo en el predio.

Venado Tuerto, eje de la transformación ambiental

La obra adquiere especial relevancia porque, al inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, Venado Tuerto era la ciudad más grande de Santa Fe que no contaba con un relleno sanitario operativo, lo que generaba un fuerte impacto ambiental por la presencia de un basural a cielo abierto de grandes dimensiones.

“Este es un resultado concreto de una política pública que por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro pusimos como prioridad desde el primer día. Son más de 100 mil santafesinos y santafesinas que dispondrán sus residuos de manera correcta en este lugar”, expresó el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez.

El funcionario destacó además el trabajo conjunto que permitió avanzar con la obra: “El objetivo alcanzado es fruto del trabajo conjunto que, en este caso, llevamos adelante con el intendente Leonel Chiarella, las autoridades del consorcio regional y con todo el equipo técnico del ministerio; cada aporte fue indispensable para que esto fuera posible. Lo que hoy está en marcha es el inicio del fin del basural más grande que heredamos”.

Por su parte, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, sostuvo que “el aporte del Gobierno Provincial para la celda y el relleno sanitario es un paso muy importante para el objetivo que tiene la ciudad, que es el cierre del basural a cielo abierto”, y subrayó que se trata de “una obra estratégica dentro de un plan más amplio que el municipio viene desarrollando desde hace años”.

Un complejo regional para ocho localidades

El consorcio GIRSU Microregión 5J integra a Venado Tuerto, Murphy, Maggiolo, Carmen, San Eduardo, La Chispa, San Francisco y Chapuy, alcanzando a 106.609 habitantes beneficiados.

El trabajo fue desarrollado en articulación con el municipio de Venado Tuerto, que preside el consorcio regional, y supervisado por el secretario de Ambiente de la Provincia, Gustavo Leone, junto al subsecretario de Gestión de Residuos y Economía Circular, Juan Martín, en el marco de una estrategia de gestión regional de residuos.

El fin del basural más grande de la provincia

Al inicio de la gestión provincial, el basural a cielo abierto de Venado Tuerto era el más grande de Santa Fe. Su ubicación, contigua a una laguna urbana conocida popularmente como “la laguna del basural”, incrementaba el impacto ambiental debido a la contaminación de suelos, la presencia de vectores sanitarios y el riesgo permanente de afectación del espejo de agua.

La puesta en funcionamiento del relleno sanitario permitirá el tratamiento controlado de los residuos, la gestión de líquidos lixiviados y la eliminación de focos de contaminación, transformando las condiciones ambientales del sector.

El cierre definitivo del basural a cielo abierto forma parte de la próxima etapa del proyecto, actualmente en desarrollo.

Política ambiental en toda la provincia

La obra de Venado Tuerto se inscribe dentro de una política provincial más amplia de gestión de residuos. Desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático destinó más de 3.000 millones de pesos a la reactivación y construcción de consorcios GIRSU y al saneamiento de sitios críticos.

Uno de los casos más urgentes fue el basural a cielo abierto de San José del Rincón, donde la inundación de la laguna Setúbal había alcanzado el predio, generando una situación ambiental crítica que requirió intervención inmediata.

Además, la provincia entregó más de 160 campanas de reciclaje en localidades intermedias para fortalecer la separación en origen y avanzó en el tratamiento de residuos orgánicos mediante compostaje, una herramienta que puede reducir hasta un 50% los residuos que llegan a disposición final, prolongando la vida útil de los rellenos sanitarios y reduciendo la huella de carbono.

Durante 2024 también se realizaron más de 120 talleres de educación ambiental en escuelas e instituciones de toda la provincia, con la participación de más de 5.000 personas, promoviendo la separación de residuos y la adopción de prácticas sustentables en la vida cotidiana.