Tras el reclamo, el salario mínimo de policías y penitenciarios sube a $1.438.835

El gobernador Maximiliano Pullaro dió detalles sobre las medidas adoptadas por el Gobierno Provincial en relación a las fuerzas de seguridad. El anuncio fue bien recibido por la Policía, que retomó su trabajo habitual, aunque la seguridad pública estuvo siempre garantizada. “Entendemos que fue un reclamo justo y genuino por parte de las fuerzas de seguridad”, señaló, y destacó que «el diálogo se mantuvo abierto en todo momento”.

El Gobierno de Santa Fe fijó un nuevo piso salarial para las fuerzas de seguridad y detalló con precisión cómo quedarán conformados los haberes desde febrero. El gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que “ningún policía de Santa Fe, ni hombre o mujer del Servicio Penitenciario, va a percibir menos de un sueldo de $ 1.350.000”, incluyendo al personal técnico-administrativo y a quienes se desempeñan en el 911.

Además, explicó que -con la incorporación al sueldo de la garantía de canasta básica y el aumento de la tarjeta alimentaria- “ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $ 1.438.835”. Si ese mismo suboficial cumple tareas de calle en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria o Santo Tomé, recibirá un plus de $ 500.000, por lo que su ingreso total será de $ 1.938.835.

Pullaro agregó: “Si este policía maneja el vehículo policial, con el riesgo que eso implica, va a ganar $ 2.188.835 por mes a partir de febrero”. Para el personal del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo de Guardia de Infantería y otras secciones con adicionales específicos, precisó que percibirán $ 2.084.000 si no conducen y $ 2.334.535 si manejan patrullero. Estos suplementos estarán “estratificados en tres niveles según la peligrosidad de la tarea y la conflictividad de cada ciudad”, porque -dijo- “no es lo mismo patrullar una zona de alta violencia que otra de menor tensión”.

Esquema escalonado

Tras exponer los montos, el gobernador brindó una conferencia de prensa en Rosario. Allí remarcó: “Quiero aclarar muchas situaciones porque vimos algunas cuestiones que no son reales. Queremos darle certeza absoluta al personal policial y del Servicio Penitenciario”. Subrayó que la prioridad del gobierno fue siempre “garantizar la seguridad pública, particularmente en Rosario. Eso lo hicimos y lo llevamos adelante aun en los momentos más difíciles”.

También realizó una valoración política de la gestión: “Estamos profundamente agradecidos del trabajo realizado en los últimos dos años y casi dos meses para reducir los indicadores de violencia y de inseguridad que padecían los rosarinos”. Según Pullaro, esos resultados “no fueron casualidad, sino producto de una estrategia sostenida y del compromiso de miles de hombres y mujeres de la fuerza”.

Sobre el conflicto reciente, afirmó: “Entendemos que fue un reclamo justo y genuino por parte de las fuerzas de seguridad”, y destacó que el diálogo se mantuvo abierto en todo momento. Añadió que el gobierno también consideró a los retirados: “El personal pasivo dejó mucho por esta provincia y merecía ser escuchado”.

En materia de bienestar policial, detalló que se ampliaron las frecuencias de transporte para agentes del norte provincial que trabajan en Rosario -hoy son doce recorridos- y que se avanza en soluciones para los “fines de ruta” hacia Casilda, Constitución y Cañada de Gómez. Indicó que “no hay inconveniente en sumar más servicios si son necesarios”.

Asimismo, señaló que se reforzó el gabinete psicológico de la Dirección de Bienestar Policial, que ya atiende a 570 efectivos, y que la tarjeta alimentaria pasó de $ 84.000 a $ 168.000. Además, explicó que se habilitarán lugares de pernocte para quienes viajan largas distancias: “Si el personal estaba estresado por la carga de trabajo y el traslado, podrá quedarse a dormir aquí, como lo hacen las fuerzas federales”.

Respecto al contexto económico, Pullaro advirtió: “No queremos sacar de contexto la situación que vive la República Argentina; muchos trabajadores públicos y privados la están pasando mal”, pero insistió en que la Provincia hizo “el máximo esfuerzo posible para estar por encima de la inflación y reconocer a quienes cuidan a los santafesinos”.

Finalmente, cerró con un mensaje político claro: “Habiendo atendido todas las demandas, creemos y entendemos que no hay ninguna razón para que siga habiendo una movilización pacífica fuera de la Unidad Regional II”.

De la conferencia, realizada en la sede de Gobierno en Rosario, participaron también el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Luis Maldonado.