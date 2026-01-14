Tormentas fuertes y calor extremo: Rige alerta para toda Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que abarca a toda la provincia de Santa Fe, en un contexto marcado por temperaturas elevadas y condiciones de inestabilidad que se intensificarán entre este miércoles y el jueves.

Este miércoles comenzó con calor y promete una jornada sofocante. Según el pronóstico oficial, el viento norte predominará durante todo el día, con cielo algo nublado y temperaturas que irán desde una mínima de 21 grados hasta una máxima que podría alcanzar los 35 grados en horas de la tarde.

El jueves será el día más complejo en materia meteorológica. Las tormentas comenzarán durante la mañana en el sur provincial, particularmente en los departamentos General López y Caseros, y se intensificarán por la tarde en Rosario y la región. Hacia la noche, el sistema de tormentas se desplazará hacia el norte de la provincia.

Alerta amarilla por tormentas

El SMN advierte que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por:

Intensa actividad eléctrica

Ocasional caída de granizo

Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h

Abundante caída de agua en cortos períodos

Se prevén acumulados de precipitación entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, se recomienda extremar precauciones:

Evitar salir si no es necesario. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda. Cerrar y alejarse de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil.