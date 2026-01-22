Santa Fe: La licencia de conducir digital ya tiene validez legal en la provincia

La licencia de conducir emitida en Santa Fe ya puede exhibirse en formato digital a través de la aplicación oficial Mi Santa Fe, con plena validez legal en todo el territorio provincial. Así lo informó el Gobierno de Santa Fe, en el marco del programa Territorio 5.0, orientado a la transformación digital del Estado.

Desde ahora, las y los conductores pueden mostrar la licencia digital ante controles y autoridades, tanto en rutas como en zonas urbanas, sin necesidad de portar el documento físico. La medida se apoya en una resolución emitida en diciembre de 2025 por la Secretaría de Tecnología para la Gestión del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, que reconoce la validez legal de los documentos visualizados desde la app Mi Santa Fe.

Además de la licencia de conducir, la plataforma permite acceder a certificados de vacunación, partidas de nacimiento, becas escolares y al seguimiento de trámites digitalizados, consolidándose como una ventanilla única de servicios provinciales.

El secretario de Tecnología para la Gestión, Ignacio Tabares, explicó que la resolución “le da validez legal a Mi Santa Fe en un contexto en el que las aplicaciones digitales se convirtieron en herramientas cada vez más utilizadas por la ciudadanía”, y subrayó que la iniciativa apunta a “hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, concentrando trámites y documentación en un solo lugar”.

Modernización del Estado

La incorporación de la licencia de conducir digital forma parte de un proceso más amplio de modernización administrativa, orientado a simplificar gestiones, mejorar la experiencia ciudadana y fortalecer el acceso a los servicios públicos mediante herramientas tecnológicas. Desde la Provincia destacaron que esta política contribuye a una administración más eficiente, segura y cercana.

La app Mi Santa Fe

Mi Santa Fe es la plataforma digital oficial del Gobierno provincial y puede descargarse de manera gratuita desde Google Play y App Store. Para utilizarla, las personas deben crear o vincular su cuenta con ID Ciudadana y validar sus datos. Una vez completado ese paso, es posible visualizar la documentación disponible desde el teléfono celular, reduciendo trámites presenciales y garantizando igualdad de acceso en todo el territorio.

Licencias y validez nacional

En relación con las licencias de conducir, la Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que la totalidad de las licencias emitidas en Santa Fe ya se encuentran cargadas en la aplicación provincial y pueden ser exhibidas en controles de tránsito.

En paralelo, el Gobierno santafesino avanza en la incorporación gradual de estas licencias a la aplicación nacional Mi Argentina, con el objetivo de que tengan validez en todo el país. El secretario de la APSV, Carlos Torres, indicó que el proceso es progresivo: las nuevas licencias se cargan automáticamente y, de manera simultánea, se incorporan las ya emitidas hasta completar el padrón. Para visualizar la licencia en Mi Argentina, aclaró, es necesario contar con una cuenta activa y los datos personales actualizados.