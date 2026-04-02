Santa Fe: La diputada Castellani presentó un proyecto para reformar el esquema impositivo del campo

La diputada provincial Fernanda Castellani volvió a presentar en la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto de ley que propone eliminar la figura del Gran Propietario Rural (GPR) y avanzar hacia un esquema impositivo más equitativo para el sector agropecuario. La iniciativa apunta a revisar el sistema fiscal vigente para contemplar las distintas realidades productivas del territorio y corregir desigualdades en la carga tributaria.

El proyecto plantea la eliminación de la figura del Gran Propietario Rural, que actualmente establece un impuesto adicional para explotaciones agrícolas y ganaderas de más de 300 hectáreas, con incrementos que pueden oscilar entre el 80% y el 120% sobre el Impuesto Inmobiliario Rural según la valuación de los inmuebles.

Un esquema fiscal más equilibrado

Según los fundamentos de la iniciativa, el sistema vigente genera distorsiones en la carga tributaria, ya que a partir de las 301 hectáreas se aplica un adicional que puede provocar que una partida rural llegue a pagar hasta siete veces más impuesto por hectárea que otra contigua, aun teniendo similares condiciones de suelo y ubicación catastral.

En ese marco, la propuesta busca:

Eliminar la figura del Gran Propietario Rural

Incorporar escalas productivas más realistas

Construir un esquema fiscal más equilibrado

Acompañar la producción y el trabajo rural con reglas claras

La iniciativa también toma como referencia planteos realizados por entidades del sector agropecuario, que advirtieron sobre aumentos significativos en la carga tributaria en los últimos años y el impacto en la rentabilidad productiva.

Impacto en la actividad agropecuaria

En los fundamentos se sostiene que los incrementos del Impuesto Inmobiliario Rural, especialmente tras las actualizaciones fiscales recientes, generaron un fuerte impacto en el sector, afectando la rentabilidad y la capacidad de reinversión de los productores. Además, se menciona que la participación del Estado en la renta agropecuaria alcanzó el 59,9%, según datos de la Fundación para el Desarrollo Agropecuario (FADA).

La propuesta legislativa se enfoca exclusivamente en eliminar el adicional del Gran Propietario Rural, manteniendo la progresividad del Impuesto Inmobiliario Rural en función de la cantidad de hectáreas y la valuación de las tierras.

Debate abierto en la Legislatura

El proyecto deberá ser analizado por las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, donde se abrirá el debate sobre el esquema impositivo rural en la provincia. La iniciativa se inscribe en una discusión más amplia sobre la presión fiscal en el sector productivo y la necesidad de generar condiciones que promuevan la inversión, la producción y el desarrollo regional.

De avanzar en el tratamiento legislativo, la propuesta podría modificar uno de los componentes centrales del sistema tributario rural santafesino, con impacto directo en productores y en la estructura de recaudación provincial.

Proyecto para reformar el esquema impositivo del campo