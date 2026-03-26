Santa Fe fue sede del Parlamento Federal del Clima por iniciativa de la diputada Galnares

El espacio se consolidó como un ámbito de debate y construcción de consensos, con participación de las 24 jurisdicciones del país y el tratamiento de iniciativas vinculadas a mercados de carbono, transición energética, biodiversidad, financiamiento climático y recursos hídricos.

La Legislatura de la provincia de Santa Fe fue escenario el viernes 20 de marzo de la tercera sesión del Parlamento Federal del Clima, un espacio que reunió a legisladores de todo el país para debatir políticas ambientales y coordinar iniciativas de alcance federal. El encuentro se realizó por impulso de la diputada provincial Sofía Galnares, presidenta de la Comisión de Ambiente, con el acompañamiento del presidente del Senado, Felipe Michlig, y de la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García.

La jornada contó con la participación de autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez; la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella; además de legisladores de distintas provincias y representantes del Parlamento Federal del Clima. También se desarrolló el panel “institucionalidad ambiental en Argentina”, coordinado por Galnares junto al diputado salteño Gastón Galíndez y moderado por Diego Sueiras (Fundación Nueva Generación Argentina).

En ese ámbito expusieron Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Daniela Gomel, coordinadora de Política Ambiental de la Fundación Vida Silvestre Argentina; y Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), quienes abordaron los desafíos de la agenda ambiental, la transición energética y el rol de la sociedad civil.

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El nuevo escenario global y el impacto en la producción

Durante su intervención en la sesión plenaria, Galnares puso el foco en el contexto internacional y en cómo las nuevas reglas del comercio están atravesadas por la agenda ambiental. En ese sentido, afirmó que “las regulaciones ambientales dejaron de ser un agregado decorativo y se convirtieron en instrumentos efectivos de política comercial”.

La legisladora advirtió sobre el impacto que tendrá la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, al señalar que “el acceso al mercado europeo ya no depende solo de la competitividad en precios, sino del cumplimiento estricto de estándares de sustentabilidad, lo que obliga a repensar los procesos productivos y la trazabilidad jurídica en Argentina y en Santa Fe”.

En esa línea, remarcó que sectores clave de la economía nacional podrían verse afectados si no se garantiza la trazabilidad ambiental, y planteó que el desafío también abre oportunidades.

“Santa Fe reúne condiciones productivas, tecnológicas y comerciales para expandir exportaciones con valor agregado y tiene exactamente lo que Europa está demandando, solo nos resta adaptarnos a las cláusulas ambientales espejo: El reglamento contra la deforestación y el Mecanismo de ajuste en frontera por Carbono”, sostuvo.

Un digesto ambiental para ordenar y competir

Entre las propuestas centrales del Parlamento, Galnares destacó el impulso de un Digesto Federal Ambiental basado en inteligencia artificial, pensado para ordenar el complejo entramado normativo existente en el país. “Hoy existen más de 15.000 normas ambientales distribuidas entre Nación, provincias y municipios sin un sistema que permita su interoperabilidad”, explicó.

En ese marco, señaló que esta herramienta permitiría reducir costos regulatorios, facilitar el cumplimiento de estándares internacionales y mejorar la competitividad de las empresas, especialmente de las pymes. “No se trata solo de digitalizar leyes, sino de construir una infraestructura jurídica que permita organizar y analizar la normativa ambiental en todo el país”, afirmó.

Además, remarcó que este tipo de iniciativas no solo impactan en el sector productivo, sino también en la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas más eficientes, en un escenario donde la agenda ambiental se vincula con el desarrollo económico.

“Esta tercera sesión del Parlamento puede convertirse en una oportunidad histórica para que Argentina desarrolle herramientas que integren sostenibilidad ambiental, seguridad jurídica y competitividad económica”, resumió la diputada provincial Sofía Galnares.