Santa Fe firmará un acuerdo con Anses para asegurar $10 mil millones mensuales para la Caja de Jubilaciones

Lo confirmó la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes. La rúbrica será este martes en Buenos Aires y garantiza a Santa Fe el envío de $ 10 mil millones mensuales por un año, asegurando el pago de $ 120 mil millones. Se trata de un flujo cortado unilateralmente por Nación. El nuevo acuerdo “equivale al triple del monto actualizado que recibía mensualmente la provincia durante el gobierno de Alberto Fernández”, indicó la funcionaria, acompañada por el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso. En paralelo, se abre un período de negociación por el stock adeudado entre 2022 y 2025, pero Provincia “no renuncia al reclamo ante Nación”, se destacó.

El Gobierno de Santa Fe informó que junto a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanzó en un convenio para el envío de $ 10 mil millones mensuales, a partir del mes de mayo y por el término de un año, destinados a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

“El convenio lo firmará el gobernador Maximiliano Pullaro junto a autoridades de Anses este martes en la ciudad autónoma de Buenos Aires”, anunciaron la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, y el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de la ciudad capital.

Las negociaciones apuntan a restablecer el flujo mensual de fondos interrumpido unilateralmente por Nación a raíz de uno de los artículos del decreto 280 que firmó el presidente Javier Milei a fines de marzo de 2024. Así, la transferencia, según anunciaron las autoridades provinciales, se hará en concepto de anticipo de capital correspondiente y resultante a la auditoría del ejercicio 2026, mientras que, en relación a los ejercicios entre 2020 y 2025 los resultados serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y auditorías con plena colaboración de Anses y el Gobierno de Santa Fe. “Por lo de 2020 y 2023 se negociará el saldo armonizado, y en relación a 2024 y 2025 se recibirá como pago a cuenta”, detalló Coudannes.

Montos que triplican cifras antes recibidas

Los $ 10 mil millones que se recibirán duplican la oferta que la Nación realizó el año pasado en una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema y también equivalen al triple del monto actualizado que se recibía mensualmente durante el gobierno del presidente Alberto Fernández. “En este convenio se plasma que los juicios que venimos transitando con Nación, vinculados a la deuda, se suspenderán de manera transitoria en el marco de las negociaciones y acuerdos que contempla dicho convenio, por un plazo de 180 días”, destacó la funcionaria, quien a su vez, remarcó que la Provincia “no renuncia al reclamo ante Nación”.

Al mismo tiempo, Coudannes realizó una analogía para entender que $ 10 mil millones por mes significan “lo que el Ministerio de Obras Públicas presupuestó para reparar la ruta A012 o lo que la EPE licitó en 2025 para más de 300 transformadores y la mejora del tendido eléctrico en la provincia”. En el mismo sentido, la funcionaria valoró los esfuerzos por “salvar la Caja” y que “se hayan encaminado las negociaciones necesarias para alcanzar este acuerdo porque hay un gobierno provincial que fija reglas, busca el orden”.

En defensa de los santafesinos

Boasso, en tanto, aseguró que el convenio es “otro acto más en defensa de los intereses de los santafesinos, salvando un sistema previsional que es modelo en el país porque tiene las mejores jubilaciones y pensiones”.

El secretario de Seguridad Social recordó que la obligación nacional de financiar el déficit de la Caja nació con los pactos federales de la década del 90, cuando la mayoría de las provincias transfirió sus regímenes jubilatorios a la Nación, pero hubo trece que no lo hicieron, entre ellas Santa Fe.

En 2016, con la llamada ley de reparación histórica sancionada durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, las provincias lograron introducir artículos para reafirmar esta obligación, de la misma forma que lo hicieron en distintos presupuestos nacionales. Lo que debe hacer Nación por este marco normativo es transferir antes del día 20 de cada mes, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas.

Sin embargo, Boasso aseguró que “en la última etapa del gobierno del presidente Alberto Fernández se dejó de hacer las transferencias y así se acumuló una deuda hiper millonaria, que estimamos puede alcanzar los 1,5 a 2 billones de pesos”. Es por eso que desde el Gobierno Provincial buscan que se inicie un proceso de negociación para recuperar esos recursos que Santa Fe dejó de percibir, mientras reactiva el flujo en este convenio por un año.