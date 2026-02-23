Santa Fe fija un salario inicial docente de $1.300.000 y se ubica entre los más altos del país

La propuesta oficial eleva el haber de un maestro de grado a 25 horas a $1,3 millón y hasta $1,4 millón con asistencia perfecta. El anuncio se da en el marco de la negociación paritaria, en un escenario de tensión recurrente entre el Gobierno provincial y los gremios docentes.

La provincia de Santa Fe presentó en la mesa paritaria una oferta salarial que fija el salario inicial de un maestro de grado con 25 horas semanales en $1.300.000, cifra que la ubica entre las jurisdicciones con mejores remuneraciones docentes del país, de acuerdo con comparaciones oficiales difundidas junto al anuncio.

El ministro de Educación, José Goity, precisó que el monto se compone del mínimo garantizado más un Fondo Universal de Capacitación de $100.000, destinado a reconocer la formación continua. Con el adicional por Asistencia Perfecta, el ingreso podría alcanzar los $1.400.000.

Según detalló el funcionario, un docente que en diciembre percibía $1.018.000 pasaría a cobrar $1.300.000 en febrero, lo que implica un incremento nominal de al menos $270.000. Desde la cartera educativa señalaron que el esquema prioriza las escalas más bajas del escalafón, uno de los puntos que históricamente generan mayor discusión en las negociaciones salariales.

Comparación con otras provincias

La información complementaria difundida por el Ejecutivo provincial muestra que, con el nuevo piso salarial, Santa Fe se ubicaría por encima de distritos como Córdoba ($937.342), Corrientes ($909.142), CABA ($838.830) y Buenos Aires ($720.345), y en línea con provincias patagónicas como Neuquén ($1.180.892), Río Negro ($1.121.547), Santa Cruz ($1.181.896) y Tierra del Fuego ($1.217.252).

El gráfico comparativo indica que el salario santafesino proyectado —$1.300.000— sería el más alto entre las jurisdicciones relevadas, aunque en el caso local se aclara que con asistencia perfecta el monto podría ascender a $1.405.000, incluyendo adicionales y la propuesta salarial actualizada.

Fondo de capacitación y carrera docente

Uno de los ejes centrales del ofrecimiento es la creación del Fondo Universal de Capacitación, que busca compensar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), interrumpido por el Gobierno nacional. Según explicó Goity, el esquema se inspira en esa lógica pero con foco en fortalecer la formación continua y los aprendizajes.

La propuesta también contempla:

Incremento del suplemento por responsabilidad para cargos directivos.

Posgrados gratuitos para docentes de nivel superior.

Concursos, traslados y titularizaciones pendientes en los niveles inicial, primario y especial.

Desde el Ministerio sostienen que se trata de una propuesta “integral” que no sólo impacta en el salario de bolsillo sino también en la carrera profesional.

Un escenario de negociación abierto

El anuncio se produce en un contexto históricamente sensible. En Santa Fe, la discusión salarial docente ha sido uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno provincial y los gremios, con paros y medidas de fuerza que en los últimos años afectaron el inicio o la continuidad de clases.

Goity ratificó que el ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo, y planteó como prioridad garantizar la continuidad pedagógica y el derecho de los estudiantes a aprender. No obstante, la aceptación o rechazo de la oferta dependerá de la evaluación que realicen las organizaciones sindicales en sus instancias internas.

En un escenario de alta inflación acumulada y pérdida del poder adquisitivo en los últimos años, el debate no sólo gira en torno al monto nominal sino también a la capacidad real del salario para sostener el poder de compra y a la evolución futura de las actualizaciones.

La definición final quedará atada al resultado de la negociación paritaria, en un año donde la discusión educativa vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública provincial.