Sacnun: «Conocemos la realidad de Santa Fe, no vivimos afuera ni estamos de paso»

La senadora María de los Angeles Sacnun, candidata a renovar su banca por el Frente de Todos, estuvo en la localidad de Pavón Arriba donde se realizó una reunión para dar a conocer los detalles del Fondo Rotatorio de Capitalización activa para pequeños y medianos productores de legumbres del Sur de la provincia de Santa Fe. Dicho convenio formó parte de un trabajo conjunto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación con la Asociación Civil Red Solidaria y la filial Sur de la Federación Agraria y también visitó Inalpa, empresa dedicada a la producción y envasado de hortalizas y legumbres frescas para el consumo y la exportación.

«Hoy no venimos a Pavón Arriba con promesas sino con hechos concretos que son la consecuencia de un trabajo de muchos años porque conocemos la realidad de Santa Fe, no vivimos afuera ni estamos de paso, dijo Sacnun. En su momento fui invitada por el presidente Comunal de Pavón, Pepe López, a un encuentro del que participaron varios legisladores nacionales, donde se plantearon las dificultades que tenían los productores de legumbres y a partir de ahí nos pusimos a trabajar y generamos esta herramienta como respuesta».

«Este convenio va a permitir no solo apalancar el desarrollo de los productores de legumbres, sino recuperar una identidad en los departamentos de Rosario y Constitución. Con la puesta en marcha de este convenio, con 15 millones de pesos en una primera etapa para 60 productores de legumbres, estamos apostando al agregado de valor en origen que es el que genera oportunidades, arraigo y empleo en los pueblos del interior de la provincia».

Por su parte, Cristian «Tato» Roca vocero de la regional Sur de la Federación Agraria manifestó: «La senadora Sacnun cumplió con la palabra que se comprometió hace un año atrás con la creación de un Fondo Rotatorio para pequeños y medianos productores del departamento de Rosario para la siembra de legumbres. Nuestros productores necesitan la asistencia financiera para diversificar la producción. La legumbre es un cultivo regional y necesitaba de un impulso para que no dependa de 1 o 2 empresas. El Estado tiene que estar presente para que se pueda sembrar arvejas y lentejas que son un complemento del maíz y la soja. Este Fondo Rotatorio tiene que estar todos los años presentes para que el productor no dependa de un crédito que a veces no llega. Esto es un paso adelante, un compromiso que asumió la senadora y que lo ha cumplido por lo que estamos agradecidos como pequeños y medianos productores».

Sobre la situación socio-económica y la proximidad de las elecciones legislativas, la senadora Sacnun manifestó: «Estamos viendo una situación compleja desde lo económico y lo social que sabíamos que era así cuando asumimos. Lo que no podíamos imaginar es que se iba a declarar una pandemia y tener que afrontar esta situación de tanta complejidad» y agregó: «El enojo hay que transformarlo en potencia para transformar a la Argentina. Hay sectores que han sido afectados por la pandemia y que claramente son los que muestran el mayor enojo social por el aislamiento y la perdida de gente querida. Los dirigentes políticos tenemos la responsabilidad de transformar todo eso en un motor que empuje a la Argentina. Son muchos los sectores que están dando muestras de recuperación, hay demanda de mano de obra para nuevos puestos de trabajo en la industria alimenticia, textil, metalúrgica y del conocimiento. Tenemos enormes posibilidades. Lo importante es estar cerca de la gente construir ciudadanía, organización popular y comunidad organizada. Y trabajar para mejorar la calidad de vida de los sectores medios y los populares», finalizó Sacnun.

Participaron de las distintas actividades Gabriel García, presidente de Red Solidaria; Daniel Bongiovanni, presidente de la regional Sur de la Federación Agraria; Cristian «tato» Roca vocero de esa filial de Federación Agraria; Walter Bastianelli, presidente Comunal de Pavón Arriba; Cristian Recchio, director Regional del Ministerio de Trabajo e Iván Camats, director Provincial de Institucionalidad para el Desarrollo.

Para finalizar la jornada, la senadora santafesina concurrió a la proyección «Eva el camino del pueblo» en la ciudad de Rosario en el marco de la actividad «Mujeres, Diversidad y Política» de la que participaron: Julia Rosemberg, historiadora; la concejala Norma López y demás las candidatas a concejalas por Rosario: Julia Eva Irogitia, Marina Magnani, Alejandra Gómez Saenz y Fernanda Gigliani; la diputada provincial por Santa Fe Lucila De Ponti; la diputada nacional por Santa Fe, Josefina Gonzáles; la Secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de Santa Fe, María Florencia Marinaro y Pilar Colletti de Casa Más Patria Rosario.