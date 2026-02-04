Recuperá tu bici: Cómo funcionará el sistema provincial para devolver bicicletas robadas

La iniciativa permitirá a las víctimas de robos inscribirse de manera digital y cruzar sus denuncias con un inventario de más de mil bicicletas recuperadas en comisarías de Santa Fe y Rosario.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este miércoles el programa “Recuperá tu bici”, un sistema que apunta a restituir a sus dueños bicicletas robadas que actualmente se encuentran almacenadas en dependencias policiales de las ciudades de Santa Fe y Rosario. La propuesta es impulsada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y se basa en una inscripción digital y el cruce de datos con un inventario oficial.

Según se informó, la Aprad relevó más de 1.000 bicicletas recuperadas en comisarías —unas 700 en Rosario y 300 en Santa Fe— en el marco de un plan de reordenamiento de bienes secuestrados, que también incluyó automóviles y motocicletas. A diferencia de esos vehículos, muchas bicicletas permanecían sin destino definido, pese a haber sido recuperadas tras distintos procedimientos policiales.

Un cruce de datos para identificar a los dueños

Las bicicletas fueron inventariadas de acuerdo a marca, color, zona de recuperación y, cuando es posible, número de cuadro, lo que permitirá cotejar esa información con los datos que aporten las personas que denuncien el robo.

“Lo que estamos haciendo, por primera vez en la provincia, es empezar a devolverle a la gente los bienes que le fueron robados, algo que como política de Estado es inédito”, sostuvo el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, al presentar el programa. El funcionario remarcó que el objetivo es “hacer todo el esfuerzo posible para identificar cada bien recuperado y devolverlo a quien corresponda”.

Cómo es la inscripción

Las personas que hayan sufrido el robo de una bicicleta pueden inscribirse en el sitio oficial www.santafe.gob.ar/formularios, dentro del apartado “Recuperá tu bici”. Allí deberán completar un formulario con datos personales y la mayor cantidad de información posible sobre el rodado: lugar y fecha del robo, denuncia realizada, factura de compra, número de cuadro, fotografías u otros elementos distintivos —como calcomanías o marcas particulares— que ayuden a su identificación.

Una vez realizado el cruce de datos, el procedimiento prevé una entrevista y verificación presencial antes de concretar la devolución de la bicicleta.

Plazo de un año y destino final

Figueroa Escauriza aclaró que el programa comienza con las bicicletas, pero podría extenderse a otros bienes recuperados. En el caso puntual de los rodados, explicó que si en el plazo de un año no se logra identificar a los propietarios, las bicicletas podrán ser subastadas, donadas a escuelas técnicas o entregadas a estudiantes, siempre como última instancia.

“Estamos haciendo todo este proceso previo a que la bicicleta tenga otro destino”, concluyó el funcionario, al destacar el carácter reparador de una política que busca dar respuesta concreta a víctimas de robos cotidianos.