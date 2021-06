Pullaro sobre el cierre de exportaciones de carne: “Hay que defender a nuestros productores ante los ataques del gobierno nacional”

El presidente de la bancada radical en Diputados presentó un proyecto de comunicación solicitando al gobierno de Omar Perotti que interceda ante Nación que deje sin efecto la medida.

El cepo a la carne pone en peligro numerosas fuentes de trabajo en la provincia “Lo mínimo que la ciudadanía espera cuando nos elige es que actuemos con sentido común, sin embargo, mientras el mundo demanda cada vez más alimentos el gobierno nacional toma decisiones cortoplacistas que no sólo no reducen el precio de la carne, sino que además afectan la producción y las economías regionales, poniendo en juego miles de puestos de trabajo directos e indirectos, inversiones y consumo. Por eso le pedimos a Perotti que haga algo al respecto. Hay que defender a nuestros productores ante los ataques del gobierno nacional”, expresó el legislador.

El proyecto solicitándole al gobierno de la provincia que anule la medida restrictiva sobre las exportaciones de carne se ingresó este viernes para su tratamiento “En lugar de abrir el diálogo con las entidades del campo sobre cómo mejorar la competitividad internacional dela producción de carne bovina, los convocan a último momento para informarles sobre la adopción de medidas que, como sucedió a partir de 2006, está demostrado que no sirven para bajar el precio en el mercado local y tiene efectos devastadores sobre el stock ganadero y la actividad de los frigoríficos”, manifestó Pullaro.

El cierre de exportaciones y ahora esta apertura parcial atentan contra las fuentes de trabajo en muchos frigoríficos que se encuentran en la provincia de Santa Fe, no han logrado solucionar los aumentos de la carne y como daño anexo, perjudica las ventas en el mercado exterior donde, al no recibir el producto convenido, buscan otro país que lo provea.

“Empecinados en no reconocer el error, el gobierno nacional decide desconocer los datos del propio INDEC que señalan que tras las restricciones por 30 días no sólo no se redujo el precio de la carne,sino que se registró un incremento del 6,1% en mayo respecto de abril,acumulando un incremento interanual del 76,2%” detalló el radical.

“En el medio de una situación económica compleja como la actual, resulta inadmisible que se tomen decisiones que van a afectar negativamente en el nivel de actividad, el ingreso de divisas, la inversión y el empleo particularmente en provincias como Santa Fe donde la industria cárnica que tiene amplio desarrollo y presencia en todo su territorio” finalizó Pullaro.