Pullaro: “Por la falta de móviles los delincuentes se hacen un festín”

El presidente del Bloque UCR de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Maximiliano Pullaro se refirió a la situación de la Seguridad en la provincia, la escasa cantidad de móviles, la falta de conducción política de la fuerza y el maltrato hacia el personal policial. Todo ello contribuye a un notorio aumento de los delitos asegurando que “los delincuentes se están haciendo un festín”.

La Seguridad sigue siendo un tema que preocupa a los santafesinos, y si bien fue el caballito de batalla de Omar Perotti en la campaña, pasado casi 9 meses de su mandato los índices empeoraron y en las principales ciudades los homicidios se sitúan por encima de los números del año pasado.

“Hace 15 meses que ganaron las elecciones, pongan en marcha el auto y arranquen, porque si siguen mirando para atrás y buscando excusas se van a chocar de frente con la realidad.” Así finalizaba Pullaro su participación el último jueves en el recinto luego de meses en los que prefirió no abordar el tema Seguridad por respeto a las autoridades que hoy ocupan su lugar en la cartera santafesina.

“Se les cayó el relato muchachos. Con cuarentena, con la gente adentro de la casa durante la pandemia, en todo el país los delitos bajaron; acá subieron. El año pasado en Rosario patrullaban entre 160 y 180 móviles por turno, hoy, dicho por su propio jefe de Policía hay sólo 30 o 40”, y sentenció, “Por la falta de móviles los delincuentes se están haciendo un festín”. Estos números fueron incluso ratificados este último lunes por el saliente jefe provincial Comisario retirado Victor Sarnaglia en declaraciones a una radio. Ese mismo día el flamante jefe de la Unidad Regional II con asiento en Rosario, director Daniel Acosta confirmaba en un medio rosarino que el año pasado había 160/180 móviles y hoy contaba con 60.

La interna que se vive en el Ministerio de Seguridad lleva varios meses. La mala relación entre Sarnaglia y Sain era vox populi. La semana anterior estalló cuando se conocieron audios donde el hoy renunciado jefe de policía acusaba al ministro de involucrarlo en una causa judicial. “El desgobierno que hay hoy en la fuerza es total, no saben quién las conduce, no saben quién es el secretario de Seguridad, no saben quién da las órdenes, no hay conducción política y eso en una fuerza que cuenta con 22 mil hombres es gravísimo.” Manifestó a viva voz Pullaro desde su banca. “No saben ni cuantos autos tienen rotos; vayan a ver la pila de autos rotos que hay en las unidades regionales.” Sentenció.

Maltrato

Al actual diputado y ex ministro tuvo un párrafo aparte para los hombres y mujeres que integran la Policía. “Pudimos haber cometido cientos de errores, pero siempre nos hicimos cargo de lo que hicimos, de lo que pudimos hacer y de lo que no. Trabajamos para democratizar la fuerza, reformamos el ISeP, dimos los debates que teníamos que dar, pero nunca maltratamos a la Policía como se la maltrató estos 9 meses.