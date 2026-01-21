Pullaro entregó nuevo equipamiento a los Bomberos Voluntarios

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este miércoles la entrega de nuevo equipamiento a Bomberos Voluntarios de la provincia, destinado al combate de incendios forestales. La inversión alcanza a 37 asociaciones distribuidas en todo el territorio santafesino que incluye herramientas operativas, protección personal y refuerzos aéreos, como el avión hidrante que ya se encuentra operativo.

El acto se desarrolló en la Plaza 25 de Mayo, donde el mandatario afirmó que “es un orgullo de cada habitante de la provincia invencible de Santa Fe decir que tenemos a los bomberos voluntarios más preparados y más equipados de la República Argentina”. En ese sentido, subrayó que el objetivo es dotar a los cuarteles de herramientas que garanticen tanto la eficacia operativa como la seguridad del personal: “Apostamos a que puedan asistir a las diferentes áreas con la tranquilidad de volver sanos y salvos a sus hogares”.

Pullaro remarcó además que cada recurso destinado a las asociaciones y cuarteles “es una inversión con impacto directo en cada comunidad”, al fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales y proteger vidas y bienes.

Avión hidrante y refuerzo aéreo

En su mensaje, el gobernador puso énfasis en la decisión de anticiparse a fenómenos que ya afectan a otros países y provincias, con incendios que arrasan miles de hectáreas. En ese marco, confirmó que por primera vez en la historia Santa Fe cuenta con un avión hidrante propio, que ya se encuentra operativo y puede cargar hasta 3.000 litros de agua en bases, aeropuertos o aeródromos.

Además, anunció que en febrero arribarán desde Estados Unidos los pontones que permitirán al avión cargar agua directamente desde el río, sin aterrizar. A esto se suma la reactivación y equipamiento del helicóptero provincial, que desde el mismo mes contará con un balde con capacidad de 500 litros, ampliando el dispositivo aéreo para situaciones críticas.

Reconocimiento al trabajo conjunto

El secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marco Escajadillo, destacó el compromiso del gobierno provincial para que los bomberos cuenten con equipamiento homologado a nivel internacional, lo que aporta seguridad y eficiencia en el combate de incendios forestales.

Por su parte, el presidente de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Raúl Ponisio, valoró el trabajo articulado con la Provincia y señaló que ese compromiso “empieza a dar resultados concretos”.

Detalles de la inversión

El equipamiento fue adquirido a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, con fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo. Incluye módulos forestales de 500 litros, motobombas, motosierras y protectores, sopladoras, mangueras, grupos electrógenos, motoguadañas y un amplio kit de protección personal —cascos, borceguíes, chaquetas, pantalones, camisas y guantes— destinado a reforzar las capacidades operativas.

Esta entrega completa un proceso iniciado en octubre, cuando se incorporaron 22 camionetas (12 específicas para incendios forestales) y equipamiento para brigadistas. La inversión total asciende a $2.500 millones, consolidando uno de los planes de fortalecimiento más importantes para el sistema de Bomberos Voluntarios en la provincia.