Por 6 meses: Bellati propone eximir el pago total de impuestos a todo comercio

La diputada provincial Rosana Bellatti impulsa diferentes medidas en favor de comerciantes y trabajadores de diferentes oficios que en tiempos de cuarentena transitan grandes dificultades por no poder desarrollar sus actividades.

Entre las solicitudes que elevará a los gobiernos nacional y provincial, se encuentra el pedido de eximir el pago total de la alícuota de Ingresos Brutos y Monotributo a todo comercio que permaneció cerrado; congelamiento del costo de productos bancarios de contratación obligatoria y apertura de todos los comercios bajo mismo protocolo que vienen utilizando los declarados “no esenciales”.

La legisladora del Frente Progresista explicó que estas nuevas medidas vienen a dar respuesta “a las inquietudes que nos plantearon dueños comerciales, trabajadores y trabajadoras de diferentes oficios en una reunión virtual que mantuvimos días pasados, donde nos transmitieron la crítica situación que están atravesando y todos, de manera unánime, aseguraron que podrían retomar su actividad con responsabilidad y con medidas que garantizarían la seguridad sanitaria” en el contexto de la pandemia por Covid-19.

Bellatti, que ya viene gestionando la posibilidad de una progresiva habilitación de la actividad de los distintos oficios a través de la Cámara de Diputados, ahora pretende con estas solicitudes acompañar la vuelta al trabajo de muchas familias (cuenta-propistas y monotributistas) y brindarles herramientas para afrontar la pos pandemia.

La diputada remarcó que aún sin actividad el gobierno nacional sigue debitando de las cuentas de los trabajadores el pago del monotributo. Asimismo, “los bancos presionan para el cobro de los hipotecas de los créditos Procrear y siguen aumentando los seguros bancarios. Además no se encuentran fuentes de financiamiento accesibles para sobrellevar la situación: los bancos no otorgan los créditos y aún a una tasa del 24% les resulta difícil acceder a ellos, sumado a que no podrían asegurar el pago de cuotas al no tener un horizonte cierto de cuándo podrían retomar con normalidad sus actividades. Muchos comercios están en riesgo de cerrar y muchos empleados podrían quedarse sin trabajo”, aseguró.

En tal sentido, la legisladora del sur provincial se comprometió a llevar ante el Comité Operativo de Emergencia departamental que encabeza el senador Lisandro Enrico y a los gobiernos provincial y nacional las siguientes medidas:

1) Eximir del pago total de la alícuota de Ingresos Brutos y Monotributo a todo comercio que permaneció cerrado.

2) Descuento en las alícuotas y compromisos fiscales durante 6 meses a partir de la apertura de las actividades para trabajos y comercios declarados no esenciales.

3) Congelamiento del costo de los productos bancarios de contratación obligatoria como el seguro a quienes posean créditos.

4) Apertura de todos los comercios con mismo protocolo que utilizan los declarados como esenciales.

5) Poner a consideración del COE y del Gobierno Provincial los protocolos elaborados por los peluqueros y propietarios de gimnasios y natatorios para la reapertura de sus actividades.

“Si bien entendemos que este rumbo de prevención debe continuar para el cuidado de todos los ciudadanos, creemos posible una progresiva apertura de las actividades económicas respetando los protocolos sanitarios y preparándonos para la pos pandemia que amenaza a innumerables familias que por estos días se encuentran imposibilitadas de trabajar”, concluyó la diputada socialista Rosana Bellatti.