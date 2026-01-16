Pesaje de camiones: Hasta 25.000 kilos de exceso y multas que llegan a 18 millones de pesos

Tras el fuerte impacto que generaron las primeras sanciones por sobrepeso en camiones que circulan por rutas santafesinas, el Gobierno provincial volvió a poner el foco en un problema que castiga el estado de la infraestructura vial y compromete la seguridad. En nuevos operativos de control, se detectaron excesos de carga de hasta 25.000 kilos, infracciones que pueden derivar en multas millonarias.

Los casos más graves se registraron en Franck, donde dos camiones superaban el peso reglamentario en 26.000 y 25.000 kilos, respectivamente. A ellos se sumó un transporte de maquinaria vial con 20.000 kilos de exceso. En Pueblo Esther, otro conductor fue sancionado por circular con 2.500 kilos por encima del límite, lo que derivó en una multa cercana a los 10 millones de pesos.

Los controles se realizan de manera conjunta entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, con presencia en los principales corredores de transporte de cargas. Desde el 5 de enero, se desplegaron 19 operativos, durante los cuales se pesaron 195 camiones, se efectuaron 382 controles de documentación y se labraron 10 actas de infracción por exceso de peso.

Además del impacto directo sobre las rutas, las autoridades advierten sobre el riesgo vial. El secretario de la APSV, Carlos Torres, explicó que circular con más carga de la permitida “modifica el comportamiento dinámico del vehículo: afecta la aceleración, la frenada y aumenta el peligro tanto para el conductor como para el resto de los usuarios de la vía”.

Qué se controla y cuáles son los límites

En la provincia de Santa Fe se fiscaliza tanto el peso por eje como el Peso Bruto Total (PBT). Un solo eje excedido constituye infracción, aun cuando el PBT esté dentro del límite permitido.

Las tolerancias admitidas son:

Eje simple (rueda simple): 800 kg

Eje simple (rueda doble): 1.500 kg

Tándem doble: 2.000 kg

Tándem triple: 2.500 kg

Peso Bruto Total: 500 kg

Existe una tolerancia adicional excepcional —hasta 500 kg— únicamente si la carga se realizó en origen sin balanza, no hay excesos por eje y la circulación es de corta distancia. De no cumplirse todas esas condiciones, la infracción se aplica de manera automática.

Con multas que pueden alcanzar los 18 millones de pesos, la Provincia busca reforzar un mensaje claro: el sobrepeso no es una falta menor. Daña las rutas, encarece su mantenimiento y pone en riesgo vidas. Los controles, según remarcan desde el Ejecutivo, continuarán durante todo el verano.