Perotti no tiene plan de educación

El bloque de la UCR que preside Maximiliano Pullaro manifestó su preocupación por la utilización que el Gobierno de Omar Perotti hace de la Educación, la suspensión de las clases virtuales en la provincia de Santa Fe y el intento de vincularlo al trabajo de la Cámara, las marchas y contramarchas y la ausencia de un plan coherente. “La última medida fue carente de sentido común, inexplicable, con una improvisación que alerta al conjunto de los santafesinos. Además preocupa la ausencia de coordinación con los gremios”, manifestaron.

Los legisladores emitieron un comunicado donde expresan los motivos de su disconformidad con las idas y vueltas de las últimas horas y su parecer con respecto al tema.

“Para información de la ministra de Educación, Adriana Cantero, la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe el año pasado dio media sanción a 3 proyectos de conectividad escolar que contemplan la Educación virtual.

Uno de ellos es del diputado Alejandro Boscarol, otro del diputado Oscar Martinez y un tercero de la diputada Claudia Balagué. Las iniciativas que salieron aprobadas del recinto, una la ley de educación Virtual, la declaración como servicio público a la conectividad con fines educativos, y la ley de acceso a la educación virtual; otorgaban las herramientas necesarias para que los alumnos y alumnas de la provincia no sigan perdiendo días de clases.

Teniendo estas herramientas a la mano y habiendo invertido sólo el 9% del presupuesto en el 2020, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en la figura de su ministra Adriana Cantero decide el viernes suspender las clases virtuales aduciendo que los diputados no tratan la Ley de Conectividad.

“La excusa de la conectividad es lo único que intentaron poner en agenda durante más de un año. El gobierno de Perotti anunció tanto la cancelación de las clases presenciales como la vuelta a las clases en el transcurso de 20 días. En medio de un mar de incertidumbre y sin plan, ahora que les explique a las familias santafesinas todas estas decisiones”, afirmó la diputada Georgina Orciani.

Tal vez por desconocimiento, la funcionaria no sabe que dicha ley, que implica un endeudamiento millonario, no menciona ningún programa educativo virtual y que según dichos del mismo Gobierno el Plan Santa Fe + conectada, que aborda la Educación no está elaborado y se está trabajando sin tener en cuenta a los actores del sistema educativo.

En declaraciones radiales del sábado, Cantero se desdice de lo expresado el viernes, e intenta nuevamente explicar lo inexplicable. Si la ministra cree que son “solo 3 días” desconoce el enorme daño que esta pandemia produjo en la educación, en los miles de alumnos y alumnas que forman parte del sistema educativo y en sus familias.

Es muy triste de parte del Gobierno de Omar Perotti usar un tema tan serio como la Educación de las y los hijos de todos los santafesinos para intentar presionar por una ley que no soluciona las urgencias de hoy, desestimando el presupuesto y las herramientas que si tiene y que hubieran amortiguado el problema.

A su vez reclamaron por la celeridad en la implementación del BER (Boleto Educativo Rural que a 3 meses del inicio del ciclo lectivo todavía no tiene definición en parte de los departamentos Vera, San Cristóbal y 9 de Julio donde más de la mitad de alumnos, docentes y no docentes todavía no han comenzado las clases por la falta de definición y la falta de firmas y convenios de distintos municipios y comunas a los cuales el gobierno de la provincia de Santa Fe les ha hecho una oferta menor a los presupuestos acercados por los gobiernos locales.

Finalmente, el mismo Ministerio que sostenía en 2020 la importancia de la virtualidad como camino educativo, hoy la desestima. Una muestra cabal de que esta gestión carece de plan y que subestimó todos los efectos que esta pandemia generó en la sociedad santafesina”.