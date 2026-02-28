Paso clave de Galnares: La Marcha San Lorenzo a un paso de ser obligatoria de en toda la provincia

La Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó media sanción al proyecto impulsado por la diputada provincial Sofía Galnares y el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella, que propone incorporar de manera obligatoria la entonación de la Marcha “San Lorenzo” en todos los actos oficiales celebrados en territorio santafesino. La iniciativa busca reconocer su profundo valor histórico, cultural y educativo, y destacar su origen provincial.

“En Venado Tuerto estamos acostumbrados a escucharla en cada acto, pero en otras localidades de la provincia eso no sucede. Esta ley viene a saldar esa deuda simbólica, reafirmando el federalismo y poniendo en valor una obra nacida en suelo santafesino”, sostuvo la legisladora.

La iniciativa propone que, junto al Himno Nacional Argentino, se incorpore de manera institucional esta emblemática composición como parte del protocolo oficial en fechas patrias y ceremonias públicas.

La Marcha “San Lorenzo” fue compuesta en 1901 por Cayetano Alberto Silva en Venado Tuerto y oficializada por el Ejército Argentino en 1902. Años más tarde, Carlos Benielli incorporó su letra, consolidando una de las piezas más representativas del repertorio patriótico nacional.

“Hoy dimos un paso muy importante para que la Marcha ‘San Lorenzo’, que nació en nuestra provincia, ocupe el lugar que merece en todos los actos oficiales. Es un reconocimiento a nuestra historia y a nuestra identidad santafesina”, expresó Galnares tras la votación.

El proyecto contó con el respaldo del intendente Chiarella y con los aportes de especialistas en historia, música y cultura, quienes contribuyeron a fortalecer sus fundamentos desde una perspectiva académica y pedagógica. Entre ellos se destacan la profesora Alejandra García; el Dr. Roberto Landaburu; el director de la Banda Municipal, Ezequiel Fernández; Patricia Quiroga; y la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal.

“Queremos que esta ley no solo ordene un protocolo, sino que también funcione como herramienta educativa. La Marcha ‘San Lorenzo’ permite transmitir valores, fortalecer el patriotismo y enseñar nuestra historia a las nuevas generaciones”, agregó Galnares.

Tras la media sanción en Diputados, la iniciativa deberá ahora ser tratada en la Cámara de Senadores para su aprobación definitiva.