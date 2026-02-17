Paro total de transporte en Santa Fe: No habrá colectivos en toda la provincia

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión al paro general convocado por la CGT y el próximo jueves 19 de febrero —o el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral— no circularán colectivos urbanos, interurbanos ni de larga distancia en territorio santafesino. La medida tendrá un fuerte impacto en el interior provincial, donde no existen alternativas de movilidad masiva.

La confirmación del gremio de los choferes implica una paralización total del sistema de transporte público de pasajeros en Santa Fe durante 24 horas. A diferencia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde conviven trenes, subtes y múltiples opciones de traslado, en la mayoría de las ciudades del interior el colectivo constituye el único medio de transporte público disponible.

Sin servicios de corta, media ni larga distancia, miles de trabajadores, estudiantes y vecinos de barrios periféricos verán limitada su posibilidad de traslado. La medida afectará tanto a quienes deben movilizarse dentro de cada ciudad como a quienes dependen de líneas interurbanas para llegar a sus lugares de trabajo o estudio en localidades cercanas.

El motivo del reclamo

La decisión de la UTA se enmarca en el paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en la Cámara de Diputados.

El eje central del conflicto está puesto en el Artículo 44 de la iniciativa, que prevé modificaciones en el régimen de licencias por enfermedad, incluyendo un recorte salarial durante esos períodos. Según el gremio, la propuesta implica una reducción de derechos adquiridos y afecta la estabilidad económica de los trabajadores.

Además, la central obrera y los sindicatos adheridos cuestionan otros cambios que, sostienen, avanzan sobre garantías laborales y limitan el derecho a huelga.

Desde la conducción de la UTA señalaron que, en su condición de sindicato confederado, no pueden permanecer al margen de un reclamo que consideran estructural. “Somos un sindicato confederado y, ante el avance sobre derechos que son conquistas históricas, no podemos quedar al margen”, expresaron en referencia a la adhesión a la medida de fuerza.

Impacto en el interior

En el caso de Santa Fe, el impacto será especialmente significativo en el interior provincial. En muchas ciudades y localidades no existe un sistema alternativo que absorba la demanda de movilidad diaria. La ausencia total de colectivos podría traducirse en dificultades para asistir a lugares de trabajo, centros educativos, hospitales y dependencias públicas.

La jornada de paro se concretará el jueves 19 de febrero o el día exacto en que Diputados finalmente debata la reforma laboral, lo que deja abierta la posibilidad de ajustes en la fecha en función del cronograma parlamentario.

En este contexto, el transporte vuelve a ubicarse como un servicio estratégico cuya paralización impacta de manera directa en la dinámica social y económica de la provincia. Mientras el Congreso se prepara para discutir la reforma, en Santa Fe el paro del transporte anticipa una jornada de fuerte repercusión en la vida cotidiana de miles de usuarios.